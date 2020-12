Sundern: Stadt sperrt Zufahrt nach Wildewiese einige Stunden

Schnee in Widewiese - zu Corona-Zeiten bleibt das Skigebiet aber gesperrt. (Archivfoto)

Wildewiese. Tagestouristen sorgen in Wildewiese für Verkehrschaos - Stadt und Polizei richten einen klaren Appell an die Besucher.

Das Ordnungsamt der Stadt Sundern hat die Zufahrt zum Skigebiet Wildewiese am Montag zeitweise sperren lassen - offiziellen Betrieb gibt es dort im Lockdown zwar ohnehin nicht, es waren aber am Montagvormittag viele Besucher hingefahren, um Winterspaziergänge im Schnee zu unternehmen und Schlitten zu fahren. Es kam zum Verkehrschaos.

"Teilweise war ein Begegnungsverkehr gar nicht mehr möglich, Einfahrten waren zugeparkt und die Zufahrt für den Rettungsdienst gefährdet", erklärt Ordnungsamtsleiter Bernd Jüngst. "Deshalb haben wir die Zufahrt nach Wildewiese für einige Stunden gesperrt."

Es seien Autokennzeichen aus dem Märkischen Kreis, aus Olpe und dem Kreis Soest, auch aus Dortmund, Köln und Wuppertal zu lesen gewesen. "Alle haben nach den Feiertagen im Lockdown einen starken Drang rauszugehen und denken dabei nicht unbedingt an die Verkehrssituation und an Corona", so Jüngst.

Am Nachmittag beruhigte sich die Situation, die Zufahrt zum Ort wurde wieder frei gegeben. Der Ordnungsamtsleiter bittet jedoch darum, auf Fahrten nach Wildewiese in den kommenden Tagen zu verzichten. Sollte es erneut zu einer kritischen Verkehrssituation kommen, müsse auch erneut gesperrt werden, Falschparker würden verwarnt, unter unter Umständen gar abgeschleppt.

Polizei unterstützt die Stadt Sundern

Im Einsatz waren am Montag auch Polizeibeamte. "Wir unterstützen das Ordnungsamt, das die Sperrung angeordnet hat", sagt Polizei-Pressesprecher Sebastian Held. Es sei grundsätzlich natürlich nicht verboten, für Spaziergänge in beliebte Wander- und Wintersportorte zu fahren, ob das aktuell eine sinnvolle Idee sei, sei allerdings eine andere Frage - denn es erzeuge großen Andrang und zusätzliche Kontakte. Noch heftiger war der Andrang in Winterberg - dort sind Stadt und Polizei ebenfalls eingeschritten.

Einige Stunden, bevor das Ordnungsamt in Sundern die Sperrung anordnete, war bereits auf der Facebook-Seite des Hotels "Steinbergs Wildewiese" zu lesen: "Eine Traumlandschaft in Wildewiese. Aber leider auch bereits zu viele Autos und Besucher - nicht, dass es ein Verkehrschaos gibt wie in Winterberg / verschiebt euren Berg-Besuch besser auf ein anderes Mal."

