Bildung An einem Tag 333 Leser in Stadtbibliothek Sundern

Sundern Spannungsliteratur holen sich Sunderner in der Stadtbücherei. Jetzt gibt es Entwarnung: Alle Ausleihen im Lockdown werden verlängert.

Sundern. Die Stadtbibliothek Sundern am Schirgiswalder Platz bleibt aufgrund der verlängerten Corona-Einschränkungen voraussichtlich bis Ende Januar 2021 geschlossen. „Das Bücherei-Team hat folgende Regelung getroffen: Alle Medien mit Fristdatum in der Schließzeit werden bis einschließlich Montag, 8. Februar, automatisch verlängert. Alle Ausweise, die in der Schließzeit ablaufen, werden bis Montag, 15. Februar, verlängert“, erklärt Leiterin Thea Schroiff auf Anfrage dieser Zeitung.

Kurz vor dem erneuten Lockdown im Dezember hatte es am Montag, 14. Dezember, einen Tagesrekord gegeben: „333 Personen sind an einem Tag zu uns gekommen, um sich mit Büchern und Medien zu versorgen“, berichtet Thea Schroiff. An diesem Tag musste erstmals die Tür nach 30 Personen abgeschlossen werden: „Das war vorher nicht notwendig gewesen.“

Lesestoff zu Ende?

Was tun, wenn im Lockdown der Lesestoff zur Neige geht? Wo gibt es Nachschub, wenn das letzte Kapitel im Hörbuch läuft? Wer hilft beim

demnächst anstehenden Referat? Die Stadtbücherei Sundern schafft in diesen Fällen digitale Abhilfe: In der Onleihe24 sind die virtuellen Regale voll bestückt und rund um die Uhr von zu Hause aus erreichbar. „Es muss also niemand zur Bibliothek kommen“, sagt Thea Schroiff. „Das ist kein Ersatz für den persönlichen Service, aber diese virtuelle Bücherei der Stadtbücherei Sundern unter (www.onleihe24.de) bietet doch eine Alternative in kontaktarmen Corona-Zeiten“, findet sie.

Hilfe bei Hausarbeiten

Recherchen über Thomas Mann, zur französischen Revolution oder zum Thema Globalisierung? Die Stadtbücherei unterstützt Schülerinnen und Schüler im Homeschooling, die an Referaten oder Hausarbeiten schreiben.

Romane, Krimis, Kinderbücher, Ratgeber, Magazine und Zeitungen können denkbar einfach über Tablets, e-Book-Reader und Smartphones geladen werden. Auch Fans von Hörbüchern kommen mit diesem Download-Service auf ihre Kosten. „Alles was Ihr braucht, ist ein gültiger Leseausweis. Wer noch Lesetipps wünscht, wird bestimmt auf der Website und Facebook-Seite der Stadtbücherei fündig“, erklärt die Leiterin: „Auch wenn wir nicht in direkten Kontakt mit den Menschen treten können, so haben wir mit diesen Angeboten Lösungen gefunden, die unsere treuen Leserinnen und Lesern durch den Lockdown begleiten“, findet Thea Schroiff.

Erreichbarkeit

Die Bibliothek ist dienstags bis donnerstags telefonisch von 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr unter 02933/6369 erreichbar.