Allendorf: Ein ganzes Dorf sorgt für Feststimmung

Lichterglanz, Musik, der Duft von Apfelpunsch und Zimt verleihen dem Weihnachtsmarkt in Allendorf eine besondere Atmosphäre.

Im Dorf mit rund 1500 Einwohnern ist die Organisation des Marktes ein wichtiges Thema. Schon Wochen bevor die Besucher mit einer Tasse heißem Glühwein in der Hand auf dem Kirchplatz stehen und sich auf das Fest einstimmen, beginnt für die Ehrenamtlichen die Arbeit.

Sundern Programm am zweiten Adventswochenende Der Allendorfer Weihnachtsmarkt findet am zweiten Adventswochenende statt, am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Dezember. Mehr Informationen zum Programm sowie eine Liste aller Aussteller gibt es online unter www.weihnachtsmarkt-allendorf.de

Seit zwei Jahrzehnten organisiert die Kirchengemeinde den Markt bereits, anfangs mit vielen Anbietern aus dem Ort, seit einigen Jahren auch mit Standbetreibern aus dem Umland. Eines aber hat sich nie verändert: Die Leidenschaft und ehrenamtliche Arbeitskraft, die Einwohner aller Altersklassen einbringen, um den Markt zu ermöglichen.

„Es ist eine Teamleistung, anders geht es nicht“, betont Dirk Potthoff, geschäftsführender Vorsitzender im Kirchenvorstand. Eine Woche vor dem Markt bauen rüstige Rentner die Holzhütten auf dem Kirchplatz auf, am Veranstaltungs-Wochenende selbst sind ebenfalls alle Hände gefragt. Die Allendorfer Vereine beteiligen sich an vielen Stellen, es wird gebacken, gekocht, gespült, Glühwein ausgeschenkt.

Chöre auf der Bühne und in der Kirche

Neben vielerlei Leckereien sind selbstgemachte Kerzen, Senf und Gelees im Angebot. Aber auch Häkeltierchen und Holzkunst, Taschen und Accessoires sind an den Ständen zu finden. Zum Programm am 7. und 8. Dezember gehören auch vorweihnachtliche Konzerte.

Die Allendorfer Chöre unter der Leitung von Frank Rohrmann sorgen am Sonntag um 16 Uhr für musikalisch-besinnliche Momente in der Kirche. Das Eröffnungskonzert übernimmt der Chor Barditus unter der Leitung von Wolfgang Bitter am Samstag um 16 Uhr.

„Auf der Bühne und in der Kirche sorgen Auftritte verschiedener Chöre, Blasmusiker und Musikvereine für die adventliche musikalische Begleitung“, versprechen die Veranstalter. „Auch in diesem Jahr erfreuen die Grundschulkinder und Kindergartenkinder wieder mit ihren weihnachtlichen Darbietungen. Für Interessierte gibt es die Möglichkeit einer sehenswerten Kirchen und Turmbesichtigung am Sonntag.“

Am Sonntagnachmittag sind Nikolaus und Knecht Ruprecht zu Besuch und verteilen Geschenke an die jüngeren Marktbesucher. Sie dürfen in der Weihnachtsbäckerei vor Ort auch Plätzchen backen.

Trockenes Wetter erhofft

Die Angebote für Besucher aller Altersklassen sorgen für die Beliebtheit des Weihnachtsmarkts im Dorf. „Wir haben auch Besucher aus dem Ruhrgebiet und dem Märkischen Kreis“, sagt Potthoff. „Aber ich glaube der Allendorfer Weihnachtsmarkt ist immer noch ein Geheimtipp.“

Dafür, dass der besondere Charme erhalten bleibt, tun die Gemeindemitglieder auch einiges. „Das Besondere ist, dass der Markt innerhalb der Kirchenmauern gelegen ist“, so Potthoff. „Und wir sorgen über Facklen, Beleuchtung und Weihnachtsschmuck für die passende Atmosphäre.“

Für etwas Bauchschmerzen bei den Veranstaltern können vor dem Markt die Wetteraussichten sorgen. Aus Erfahrung der vergangen Jahre wissen sie: Kälte und Regen schrecken die Besucher ab. Deshalb hofft Potthoff vor allem, dass es in diesem Jahr trocken bleibt. Ein wenig Schnee darf es auch sein, nur nicht zu viel.