Ab 2020 steigt Arnsberger Müllgebühr um 10,98 Prozent

In vielen privaten Haushalten der Stadt Arnsberg wurde im ablaufenden Jahr der Abfall nicht so stark sortiert wie es die Stadtverwaltung erwartet hatte. Die Stadt Arnsberg war nach der im Jahr 2016 erfolgten Einführung der Bio-Tonne davon von deutlich höheren Biomüllmengen ausgegangen, die umgekehrt die Restmüllmengen in der grauen Tonne reduzieren. Dies hat sich aber als Trugschluss erwiesen.

Weiterhin hohe Restmüllmenge

In der Hochrechnung für das laufende Jahr 2019 zeichnet sich bereits ab, dass sich beim Restabfall die Tonnagemenge entgegen der Prognose für 2019 nicht in angenommenem Umfang reduzieren wird“, erklärt die Verwaltung. Da aber die Deponiegebühr für Restabfall in Höhe von 200 Euro pro Tonne fast doppelt so hoch wie die Deponiegebühr für Biomüll (102 Euro pro Tonne) ist, muss die Stadt Gebühren anheben. Für eine 120-Liter-Tonne, die vor vielen Einfamilienhäusern steht, steigt die jährliche Gebühr um 10.98 Prozent, und zwar von derzeit 155,19 auf 172,23 Euro.

Bei der Kalkulation der Müllgebühren handelt es sich um einen reinen Gebührenhaushalt, der kostendeckend arbeiten muss und keinen Gewinn erwirtschaften darf, um irgendwelche städtische Investitionen zu finanzieren. Sollten also Bürger im Gesamtvolumen mehr Gebühren einzahlen als Kosten in einem Jahr entstanden sind, muss dies zwingend im nächsten Gebührenhaushalt gebührenerleichternd für die Bürger berücksichtigt werden

Zu den Ursachen einer weiterhin stagnierenden Restmüllmenge in der Stadt Arnsberg zählt die Verwaltung unter anderem auch ein hohes Sperrmüllaufkommen aufgrund zahlreicher Haushaltsauflösungen, die mit der demografischen Entwicklung einhergehen. Hinzukommt die Zunahme von illegalen Abfallablagerungen aller Art sowie das so genannte „Littering“ (wilde Müllentsorgung auf Straßen, Plätzen, in Parks und in der offenen Landschaft).

Müllgebühren im Jahresvergleich 2019 zu 2020 Foto: Martin Schwarz

Der zuständige kommunalpolitische Fachausschuss der Stadt Arnsberg, der Betriebsausschuss, hat bereits einer Erhöhung der Müllgebühren zum 1. Januar 2020 zugestimmt. Die jetzt noch ausstehende Zustimmung des Rates in der Ratssitzung am 3. Dezember gilt als sicher.

Konstante Deponiegebühren

Die höheren Müllgebühren in der Stadt Arnsberg sind eindeutig von Haushalten und Betrieben verursacht und können nicht auf Gebührensteigerungen des HSK zurückgeführt werden. Denn seit drei Jahren (seit Januar 2016) beträgt die Deponie-Gebühr konstant 200 Euro pro Restmülltonne. Auch 2020 ist keine Erhöhung dieser Deponiegebühr geplant. „Gegenüber dem Jahr 2015, als die Deponiegebühr noch 215 Euro pro Restmülltonne betrug, ist die Deponiegebühr im Jahr 2016 sogar gesenkt worden“, teilte HSK-Pressesprecher Martin Reuther auf Anfrage unserer Zeitung mit. Die Deponiegebühr von 102 Euro für eine Tonne Biomüll betrage seit 2002 (also seit 17 Jahren!) unverändert 102 Euro. Auch für Biomüll sei keine Erhöhung der Deponiegebühren für 2020 geplant.

So blickte Landrat Dr. Karl Schneider anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Abfallentsorgungsbetriebs des Hochsauerlandkreises (AHSK) auf eine bürgerfreundliche Deponiegebührenentwicklung. Er sagte im Oktober 2019: „Die Abfallgebühren sind seit 2001 stabil geblieben, beim Restabfall gab es sogar eine Senkung um 20 Prozent, was etwa 2,1 Millionen Euro jährlich ausmacht.“