Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

843.900 Euro Vergnügungssteuer auf Geldspielgeräte

Ende 2018 waren in Arnsberg 200 Geldspielgeräte in 20 Spielhallen an 12 Standorten aufgestellt. Gemeinsam mit 55 Geräten, die in 27 Gaststätten aufgestellt waren, wurde in 2018 Vergnügungssteuer auf Geldspielgeräte in Höhe von 843.900 Euro festgesetzt. Zur Gewerbesteuer 2018 liegen noch keine Zahlen vor.

2019 hat eine weitere Abschmelzung stattgefunden, Ende September gab es noch 175 Geräte in 16 Spielhallen an 12 Standorten; in Gaststätten 46 Geräte an 23 Standorten. Es ist daher für 2019 von einem erheblichen Rückgang der Vergnügungssteuer auszugehen. Zahlen dazu liegen Anfang März 2020 vor.