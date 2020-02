60 Jahre Karneval in Unterhüsten beim GVU groß gefeiert

Kostüme, Garden und passende Rhythmen – am Samstagabend feierte der Gesellschaftliche Verein Unterhüsten (GVU) seinen traditionellen Karneval.

GVU-Vorsitzender Matthias Kurzius debütierte beim Karneval des GVU als „Bierkapitän“ auf der Bühne im Vereinsheim. Foto: Frank Albrecht / WP

Im Vereinsheim an der Grabenstraße, das zur Session passend geschmückt war, freuten sich Mitglieder und Gäste auf ein närrisches Unterhaltungsprogramm, das weitgehend von eigenen Akteuren gestemmt wurde. Zu denen zählten auch drei Musiker, die mit Luftgitarren und Holzschlagzeug den Abend beim GVU mit dem Hit der schwedischen Hardrock-Band „Europe“ eröffneten. „The Final Countdown“ passte vielleicht nicht ganz an den Anfang des närrischen Abends, sorgte aber bei den Gästen, die sich noch nicht alle auf den Stühlen eingefunden hatten, gleich für richtig Stimmung. Neben einer kleinen Lichtshow hatten die Unterhüstener ihre närrische Bühne auch mit zwei Nebelmaschinen aufgerüstet, die vom Start weg und natürlich beim Einzug des „Siebener Rats“ auf die Bühne ihren Betrieb aufnahmen.

Arnsberg Schiller-Satz ist GVU-Motto „Nach der Heimat stehen die Gedanken“ schrieb Friedrich von Schiller, und das Motto der Pflege des Heimatgedankens stand im Mittelpunkt, als der Gesellschaftliche Verein Unterhüsten 1957 gegründet wurde. Bereits im Jahr nach der Gründung, also 1958, feierte der Verein das erste Sommerfest in der Herdringer Schützenhalle. Weitere Info: www.gvunterhuesten.de/

Moderator Dirk Hermann hatte eine treuen Weggefährten auf der Bühne im Griff und führte durch ein abwechslungsreiches Programm. Neben den Auftritten der Karnevalsfreunde von der Hü-Ka-Ge, die ihre Tanzmariechen Lena Kaiser und die Tanzgarde der Gesellschaft auf die Bühne schickten, stellten die Hüstener auch noch mal ihre Prinzenpaare vor.

Derb, aber durchaus lustig, zeigte sich dann „Deimels Bauer“ mit seiner Büttenrede. Von der Genesis, bei der Gott gemerkt haben soll, was er denn mit der Erschaffung von Eva auf der Erde angerichtet habe, über eine Erinnerung an die Erziehungsmethoden aus seiner Kindheit bis zu den Erfahrungen bei einem Arztbesuch sorgte Redner Martin Deimel für stimmungsvolle Unterhaltung, die ihm auch ordentlichen Applaus einbrachte. Die gab es für die Besucher in einer passenden Mischung auch mit der Frauengruppe der GVU, die in witzigen Franzosenkostümen auf der Bühne tanzte.

Zu den Hits von „Cordula Grün“ und dem „Bierkapitän“ war es dann GVU-Vorsitzender Matthias Kurzius selbst, der auf der Bühne im Vereinsheim sein närrisches Debüt hinlegte – sehr zum Spaß der Gäste. Die waren schon zur Pause bester Laune und feierten das 60-jährige Jubiläum beim GVU noch mit „echten Promis“ – zum Gesang von Roland Kaiser und Malte Kelly – bis tief in die Nacht.