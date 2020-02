585 Wepa-Mitarbeiter sind in Müschede tätig

Die Wepa-Gruppe verfügt an 13 Standorten in Europa über 780.000 Tonnen Hygienepapier-Produktionskapazität. Wepa ist die Abkürzung von Westfälischer Papierfabrik. Die Wepa-Gruppe zählt heute rund 3700 Mitarbeiter, wovon 585 Beschäftigte in Produktion und Verwaltung in Müschede tätig sind.

Der Umsatz der Wepa-Gruppe beträgt 1,3 Milliarden Euro. In Deutschland hält die Wepa einen Marktanteil von 25 Prozent bei Hygienepapieren.

Es gibt zwei Geschäftsbereiche. Consumer (Privathaushalte) und Away-from-home (gewerbliche Kunden, Behörden etc,.)