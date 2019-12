18 Menschen sterben 2019 bei Unfällen im Hochsauerland

Zum Jahresende wird Bilanz gezogen; auf den Straßen im Hochsauerland fällt diese gemischt aus.

Insgesamt zählte die Polizei im Jahr 2019 (Stand 1. Dezember) bislang 72 weniger Unfälle mit Verletzten als im Jahr 2018: „Die Zahl ist von 831 auf 759 gesunken“, wie Holger Glaremin auf Nachfrage dieser Zeitung mitteilt.

Zehn Motorradfahrer unter den Opfern

„974 Menschen wurden bei diesen Verkehrsunfällen verletzt, das sind 97 weniger als im vergangenen Jahr, als 1071 Unfallopfer gezählt wurden“, so der Pressesprecher der Kreispolizeibehörde des HSK weiter. Doch leider gibt es auch eine schlechte Nachricht – trotz des Rückgangs sind dieses Jahr viel mehr tödliche Unfälle zu beklagen.

Tödliche Verkehrsunfälle im Hochsauerlandkreis 2019 Foto: Torsten Koch

Die Anzahl der Verkehrstoten im Hochsauerlandkreis hat sich 2019 (Stand 30. Dezember) im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt: 18 Menschen kamen bei Unfällen auf heimischen Straßen ums Leben; im Jahr 2018 waren es „nur“ neun.

Unter den Opfern dieses Jahres sind zehn Motorradfahrer – neun dieser zehn tödlich verunglückten Biker kommen nicht aus dem HSK, wie die Polizei ermittelt hat.

1975 starben 73 Menschen auf den Straßen

„Weiterhin ist jeder Verkehrstote einer zu viel“, heißt es im Verkehrsbericht 2018 der HSK-Polizei. In den vergangenen Jahren schien man auf einem guten Weg zu sein; die Anzahl der Personen, die bei Verkehrsunfällen im Hochsauerland getötet wurden, erreichte mit jeweils neun in den Jahren 2015, 2017 und 2018 den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1975 (damals starben 73 (!) Menschen auf unseren Straßen).

Trotz eines „Ausreißers“ 2016 (19 Todesopfer) liegt der Durchschnittswert der Jahre 2014 bis 2018 bei 12,8. Der Anstieg in diesem Jahr bedeutet einen Rückschlag für die unermüdlichen Anstrengungen der heimischen Polizei, den Verkehr vor Ort sicherer zu machen.

Auch in Arnsberg und Sundern sind in diesem Jahr Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben, die Anzahl im Vergleich zum Vorjahr ist vor Ort glücklicherweise nur leicht – um ein Opfer – angestiegen.

Schwere Unfälle in Arnsberg und Sundern

2018 starb in Sundern und Arnberg jeweils ein Mensch im Straßenverkehr, dieses Jahr wurden in Sundern zwei Männer tödlich verletzt, in Arnsberg starb ein Mann bei einem Verkehrsunfall. Dieser ereignete sich am 18. September, als ein junger Biker (25) aus Kamen nahe Albringen von der Straße abkam und gegen einen Telefonmasten prallte. Mit dem Hubschrauber wurde er in eine Spezialklinik geflogen, wo er wenige Tage später verstarb.

Auch bei den beiden Unfällen in Sundern – am 22. Juni und am 29. Juli – kam jeweils ein Motorradfahrer zu Tode; im Juni starb ein 20-jähriger Arnsberger, der auf der Hellefelder Höhe mit einem Pkw kollidierte; wie erwähnt, das einzige Kradopfer aus dem HSK. Eine Übersicht aller 17 tödlichen Unfälle (einer mit zwei Opfern) im HSK hat uns die Polizei auf Anfrage zur Verfügung gestellt.