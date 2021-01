1770 Impfwillige im Hochsauerlandkreis für Januar angemeldet

Die Impfungen in Seniorenheimen im HSK gehen am heutigen Dienstag weiter.

Arnsberg Schon 1770 Personen haben sich für Impfungen in einem Seniorenheim in den nächsten Wochen angemeldet, erklärt der Hochsauerlandkreis.

Arnsberg/Sundern. Am heutigen Dienstag gehen die Impfaktionen im HSK in die nächste Runde. Dabei arbeiten nun die Seniorenheime im Kreisgebiet direkt mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KVWL) zusammen: "Sie melden die Zahl der impfwilligen Personen in dem jeweiligen Heim bei KVWL an, auch ob es einen Arzt gibt, der impfen kann", erklärt Carolin Fisch von der Pressestelle des Kreises in Meschede das nun geltende Prozedere. Dann werde gemeinsam mit der Leitung der Heime ein Termin koordiniert. Dazu werden die benötigten Impfdosen direkt zu dem vereinbarten Termin an das Heim geliefert und ein Arzt impft dann vor Ort.



Ab dem heutigen Dienstag, 5. Januar, werde jeden Tag eine Einrichtung besucht und dort geimpft, berichtet Carolin Fisch. Bislang seien für den Rest des Januars schon 1770 Personen für eine Corona-Schutzimpfung angemeldet worden. Eine Auflistung, wo das überall sein wird, stehe dem Kreis derzeit nicht zur Verfügung, da ja die Abwicklung des Impftermins zwischen Heim und KVWL direkt laufe. Dennoch sei man bemüht, die notwendigen Zahlen zu erhalten, um den Stand der Impfabdeckung im Kreisgebiet zu dokumentieren.

Bisher wurden 90 Personen in einem Arnsberger Altenheim geimpft, dazu kommen noch die drei Einrichtungen, die zuerst am Sonntag, 27. Dezember, von einem Impfteam besucht wurden. In Sankt Mauritius in Medebach wurden 75 Personen, im Margarethenhof in Bestwig-Andreasberg 40 Personen und im Oeventroper Elisabethheim weitere 65 Personen geimpft. Geliefert worden waren noch an Weihnachten 180 Dosen.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++