Ansturm auf die Rodelhänge

In Frönsberg und Ihmert zog es viele Familien auf die Rodelhänge und in die verschneiten Wälder.

Die weiße Pracht hat am Wochenende viele Familien auf die Rodelnhänge in Ihmert und Frönsberg gelockt.

Hemer. „Es ist unglaublich, wie viel Schnee hier liegt. Unsere Kinder können zum ersten Mal rodeln“, sagt Björn Peters und schwingt sich mit seiner Tochter auf den Plastikschlitten. Aus Menden ist er mit der ganzen Familie nach Frönsberg gekommen, weil Bekannte aus der Hans-Prinzhorn-Klinik den Hang empfohlen haben. Im fast schneefreien Menden habe er sich gar nicht vorstellen können, wie gut hier gerodelt werden kann. Hier gebe es auch genügend Platz, um sich aus dem Weg zu gehen. „Unsere Kinder können die nächsten drei Wochen nicht in Kita und Grundschule, da sind wir für jede Abwechslung dankbar“, hat er auch kein schlechtes Gewissen, ein „Schneetourist“ zu sein. Viele Familien hat es am Wochenende auf die Hänge vor allem in Frönsberg und Ihmert gezogen. Zahlreiche Autos mit Kennzeichen aus MK, vereinzelte aus Hagen und Dortmund füllten die Fahrbahnräder.

Besonders beliebt waren die Hänge am Ihmerter Westendorf, aber auch der Ihmerter Stuken und das Ostfeld. Wo es zu voll wurde, suchten sich Familien auch weitere Hänge, die in früheren Wintern nie genutzt wurden. Die Fahrbahnränder waren am Samstag und Sonntag komplett zugeparkt. Bis nach Kesbern gab es kaum eine Lücke. Auf den Hängen wurde es vereinzelt im Startbereich voller. Am Sonntag bekam auch die Feuerwehr einen Eindruck, was es heißt, Wintersportort zu sein. Im Westendorf war ein Rodler so unglücklich gestürzt, dass er sich ein Bein gebrochen hatte. Die alarmierte Rettung konnte ihn nicht aus dem oberen Hangstück bergen. So musste die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen nach Ihmert zur Unterstützung ausrücken. In einem Schleifkorb wurde der Verletzte den Hang hinuntergerutscht, Skier wie in den Skigebieten hatten die Feuerwehrleute dabei nicht. Für den Rettungseinsatz musste die Landesstraße zeitweise voll gesperrt werden. Weitere Vorkommnisse vermeldet die Polizei nicht. Polizei und Ordnungsdienst haben die Rodelhänge regelmäßig kontrolliert. Einige Falschparker erhielten „Knöllchen“.



Winterwanderer sorgten fauch ür reichlich Begegnungsverkehr vor allem auf den Waldwegen zum Gut Holmecke oder zum Hegenscheid. Der große Andrang hat zu einer regen Diskussion in den sozialen Medien geführt, die von „bleibt doch gefälligst alle Zuhause“ bis „lasst den eingesperrten Kindern doch den letzten Spaß“ reichte.