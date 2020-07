Zahl der Corona-Infizierten steigt im HSK auf 50 Fälle

Hochsauerlandkreis. 50 Menschen im HSK sind aktuell an Corona erkrankt. Damit hat die Zahl drastisch zugenommen. In Medebach stieg sie von zwei auf 22 Fälle an.

Die Zahl der Corona-Infizierten im Hochsauerlandkreis nimmt weiter zu. Das Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises hat am Montag weitere positive Testergebnisse vermeldet, die aus der Umgebungsuntersuchung in Medebach und Hallenberg resultieren.

Mit Stand von Montag, 13. Juli, 9 Uhr, gab es im gesamten Kreisgebiet deshalb 50 Erkrankte, 603 Genesene und 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Stationär werden zehn Personen behandelt, eine davon intensiv. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt nun 670.

In Medebach stieg die Gesamtzahl der aktuell Erkrankten seit vergangenem Freitag von zwei auf 22 (+ 20) an, in Hallenberg sind es nach wie vor fünf. Alle Fälle betreffen die bereits bekannten Familienverbünde. Zwei weitere Testergebnisse stehen noch aus.