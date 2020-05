WP Aktion – Schicken Sie Bilder vom amtierenden Königspaar

Altkreis Brilon. Schützenfeste fallen aus. Mit Hilfe der Vereine und Bruderschaften will die WP den „Spirit“ von Schützenfest feiern. So funktioniert die Aktion.

Kein Kranzwickeln, kein Präsentiermarsch, kein Vogelschießen, keine Freudentränen, kein Umzug, kein Meter Bier, kein Traum in Tüll und Taft , keine Krone wegen Corona. Die komplette Schützenfestsaison im Altkreis Brilon ist abgesagt.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Allein im Kreisschützenbund Brilon betrifft das 67 Vereine und Bruderschaften mit 30.692 Mitgliedern. Und es betrifft viele Menschen, die gern feiern, die Geselligkeit lieben, die mit dem Feiern des Schützenfestes Gemeinschaft pflegen. Für viele wird der Sommer 2020 zur Durststrecke im doppelten Wortsinn. Zunächst bis 31. August ist’s Essig mit allen Großveranstaltungen. Daher haben die Schützen alle Feste abgesagt. Aber auch – weil sie der Ansicht sind, dass es nicht in die Zeit passt, mit Pauken und Trompeten durchs Land zu ziehen, während nach wie vor ein tückischer Virus lauert.

Der Spirit von Schützenfest

In unserer Zeitung hat das Schützenfest seinen festen Platz. Natürlich berichten wir seit Jahr und Tag darüber, wer im Dorf regiert, wann „das Trömmelchen“ geht und wer den Vogel abgeschossen hat. All das gibt es diesmal nicht. Trotzdem möchten wir den „Spirit“ vom Schützenfest wachhalten, daran erinnern, was jetzt sein könnte und möchten berichten, wie die Vereine und Regenten die festlose Zeit nutzen. „Start frei!“ also, für unsere Reihe „Jetzt wäre Schützenfest“.

Mitmachen – fantasievolles Bild gefragt

Aber dazu brauchen wir Ihre/Eure Hilfe, liebe Schützen! Bitte schickt uns ein aktuelles Bild (Querformat) vom amtierenden Königspaar mit Namen- und Altersangabe. Aber bitte nicht das Standardmotiv! Lasst Eurer Kreativität freien Lauf. Wir freuen uns z.B. auf ein Foto in Festkleid und Uniform von zu Hause vor dem Fernseher oder in der Küche beim Kochen oder im Garten bzw. auf dem Balkon beim Sonnenbad oder beim Frühjahrsputz oder am Grill. Das sind nur Vorschläge, ihr macht das schon!

Bei Fragen bitte einfach anrufen Noch Fragen zu „Jetzt wär Schützenfest“? Unsere Redaktionsassistentin Sarina Pohl hilft gerne weiter. Sie ist unter der 02961 970331 zu erreichen.



Die Einsendungen sollten per Mail an brilon@westfalenpost.de (Stichwort „Jetzt wär Schützenfest“) geschickt werden.



Bitte darauf achten, dass die Bilder eine möglichst hohe Auflösung haben und immer die Namen der Personen genannt werden, die auf dem Bild zu sehen sind.



Wir planen die Veröffentlichung des Beitrags in der Regel rund um den Termin, an dem das Schützenfest normalerweise gefeiert würde. Daher wäre es schön, wenn die Einsendungen in der Woche vor dem Termin in der Redaktion wären. Aber das kennen die meisten ja aus der „normalen“ Schützenfestzeit.



So schön und ausgefallen das Foto auch sein sollte: achten Sie beim Fotografieren auf den Mindestabstand. Wenn sich das Königspaar auch sonst nahe steht oder in einem Haushalt wohnt, darf man ruhig enger zusammenrücken. Aber ansonsten sollten wir natürlich alles tun, um den Schutz vor einer Corona-Infektion zu wahren.



Viel Spaß beim Mitmachen und hoffentlich viele Zusendungen aus Vereinen und Bruderschaften!

Wichtig: Es geht nicht darum, irgendwen oder irgendetwas ins Lächerliche zu ziehen. Wir wollen lediglich mit einem Augenzwinkern dieser ernsten und traurigen Situation die Stirn bieten und optimistisch nach vorn schauen: Schützenfest geht weiter.

Aber bei allem Ideenreichtum gilt: Bitte an die geltenden Regeln der Corona-Schutzverordnung denken! Die Leute auf den Fotos dürfen sich nicht zu eng auf die Pelle rücken - es sei denn: es handelt sich um eine enge Haus- und Lebensgemeinschaft oder um die eigene Familie. Mindestabstand ist also geboten.

Die Bilder und Infos senden Sie bitte an brilon@westfalenpost.de!

Jede Menge Ideen

Wir brauchen natürlich auch ein paar Infos für einen Text: Was war bislang der schönste Moment für Euch als Königspaar? Worauf freut ihr euch als Verein bzw. Bruderschaft und Regenten nach dem coronabedingten Ausfall der Schützensaison am meisten? Was hattet ihr in diesem Jahr noch so alles vor, was muss auf Eis gelegt werden? Habt ihr in der Corona-Hochphase irgendeine soziale Aktion gestartet oder habt ihr so etwas vor? Plant ihr – selbstverständlich nur nach strengen Richtlinien und im engsten Familienkreis – kleine Mini-Schützenfest-Gedenk-Minuten? Gibt es vielleicht eine Chat-Gruppe, einen Live-Stream von Garten zu Garten? Gibt es in der Corona-Zeit spezielle Aufgaben und Pflichten, die das Königspaar erfüllt? Falls ja: Welche? Wie überbrückt ihr als Verein/Bruderschaft die schützenfestfreie Saison?

Über all das möchten wir berichten und zwar immer zeitnah zu dem Termin, zu dem das Hochfest eigentlich stattfinden sollte. Wir haben alle Vereine bereits angeschrieben und freuen uns jetzt auf ein Stück „Glaube, Sitte, Heimat“ – mit einem Augenzwinkern und der feste Hoffnung, dass nächstes Jahr alles besser wird – und dann mit Kranzwickeln, Präsentiermarsch, Vogelschießen…