Wort der Woche im Hochsauerland: „Sozialer Gottesdienst“

Altkreis. Mit etwas Zuspruch und positiven Gedanken will unsere Reihe „Auf ein Wort“ in die Woche starten. Heute geht es um Nächstenliebe.

Elisabeth Hofmann-Weber

Das Wort der Woche kommt heute von Notfallseelsorgerin Elisabeth Hoffmann-Weber aus Bruchhausen: „Corona ist keine Strafe Gottes. Eigentlich sträflich, wenn man das heute noch so sagen muss. Pandemien hat es immer gegeben und wird es immer geben. Sie treten vor allem dort auf, wo die Bevölkerungsdichte besonders groß ist und man eine Streuung nicht vermeiden kann. Es macht keinen Sinn, die Frage nach Schuld, Strafe oder Rache zu stellen.

Wir in Deutschland können uns in dieser Krise, wo Politik und Wissenschaft verantwortungsvoll im Austausch stehen, noch aufgehoben fühlen und dankbar leben.

Palmzweig und Kerze selber segnen

Aber welche Rolle können Glaube und Kirche in dieser Ausnahmesituation spielen? „In Zeiten der Krise waren die Kirchen immer voll“ – das geht im Augenblick nicht. Aber vielleicht ist dies auch eine Chance. Wir alle als mündige Christen denken vielleicht über unseren eigenen Glauben mehr nach, kommen mit den Menschen, mit denen wir noch zusammen sein können, darüber ins Gespräch.

Vielleicht wird uns klar, dass wir als getaufte Christen den Palmzweig und das Osterlicht selbst segnen können. Wenn wir, was zurzeit ja zwangsläufig geschieht, Mahl-Zeiten wieder als Familie gemeinsam einnehmen, können wir bewusst ein Gebet sprechen, miteinander Mahl halten. Auch dann in unserer Hausgemeinschaft ist Jesus gegenwärtig.

Verzicht auf Gemeinschaft

Tischgemeinschaft ist ein wesentliches Element der Botschaft Jesu. „Der eigentliche Verzicht ist der Verzicht auf Gemeinschaft“, so Bischof Wilmer aus Hildesheim im Deutschlandfunk. Es gibt einen Schatz an liturgischen Formen von Meditationen, Wortgottesfeiern, Andachten, die ein lebendiges Bild von Gemeinde zeigen. Franz Meurer, Pfarrer in Köln Vingst, antwortete auf die Frage, ob er Live-Stream-Gottesdienste praktiziere: „Was haben die Menschen davon, wenn ein weißhaariger Mann allein am Altar steht?“ Er gehe mit Mundschutz zu den Menschen (auf Abstand), die ihn brauchen. Er tue das, was er immer tue, und sein Telefon stehe im Augenblick nicht still.

Sozialer Gottesdienst

Der soziale Gottesdienst – die praktizierte Nächstenliebe – ist zurzeit angesagt. Wie geht es dem alleinstehenden Nachbarn? Was ist mit den Menschen, die nicht mehr zur Tafel kommen können? Wie kommen die Geflüchteten in dieser Situation zurecht? Viele von uns gelangen zu kreativen und solidarischen Möglichkeiten: einkaufen gehen, Lebensmittel vor die Tür stellen, Kontakt über Telefon, Skypen und WhatsApp halten, im Abstand miteinander kommunizieren.

Franz Meurer, darauf angesprochen, dass er mit 68 Jahren auch zur Risikogruppe gehört, meint: „Der Herrgott kann auch was tun!“ Dieses Gottvertrauen kann auch uns helfen gegen das Virus der Angst. Auch wenn es vorerst bis zum 4. Mai keine öffentlichen Gottesdienste gibt, gilt die Zusage Jesu: „Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Mt 18,20