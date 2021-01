Wo im HSK die Corona-Fallzahlen steigen und wo sie sinken

Hochsauerlandkreis Die Zahl der schweren Corona-Verläufe im HSK nimmt zu. In den meisten Kommunen sinken aber die Fallzahlen - allerdings nicht überall:

Die Corona-Fallzahlen im HSK haben sich seit rund 14 Tagen auf einem im NRW-Vergleich niedrigem Niveau stabilisiert. Der und ist einer der niedrigsten landesweit. Der NRW-Durchschnitt liegt bei einem Wer von 115,3. Allerdings: Die Zahl der schweren Fälle nimmt zu. Der Überblick:

Mit Stand von Mittwoch, 6. Januar, gibt es im Hochsauerlandkreis 23 Neuinfizierte und acht Genesene. Die Statistik weist damit aktuell 214 (30. Dezember: 257) Infizierte sowie 77 Sterbefälle (74) in Verbindung mit einer Corona-Infektion auf. Stationär werden 45 (35) Personen behandelt, 19 (8) intensivmedizinisch und davon werden 9 (3) Personen beatmet. Die Zahl aller bestätigten Fälle beträgt 4.230.

Der Wochenvergleich in den HSK-Kommunen

Die Infizierten verteilen sich insgesamt wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Arnsberg (54/Vorwoche 42), Bestwig (16/36), Brilon (13(´/19), Eslohe (2/11), Hallenberg (37"), Marsberg (12/18), Medebach (6/0), Meschede (40/60), Olsberg (3/4), Schmallenberg (35/35), Sundern (22/17) und Winterberg (8/13).

RKI zur Interpretation der Zahlen

Das RKI weist bei der Interpretation der Zahlen zwar darauf hin, dass während der Weihnachtsfeiertage, zum Jahreswechsel und an den umgebenden Tagen zu beachten sei, dass meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen, dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden. Dies führe dazu, dass weniger Erregernachweise an die Gesundheitsämter gemeldet würden.