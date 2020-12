Wir mussten Weihnachten nicht retten, es rettete uns

Brilon In unsere Rubrik " ein Wort" berichtet Elisabeth Hoffmann-Weber aus Olsberg-Bruchhausen über ihre Visionen von und Wünsche an Kirche

Brilon. Der heutige Beitrag unserer Reihe "Auf ein Wort" kommt von Elisabeth Hoffmann-Weber aus Bruchhausen. Die pensionierte Pädagogin und engagierte Christin hat Theologie und Germanistik studiert und lange als Lehrerin am Gymnasium der Benediktiner in Meschede gearbeitet:

"Corona war und ist das beherrschende Thema des Jahres 2020 weltweit: Fallzahlen, Inzidenzen, Todeszahlen, Triage, Lockdown, Hoffnung auf Impfstoff, die unsägliche Wahl in den USA, die schon Monate andauernden Proteste in Belarus gegen den herrschenden Diktator, das Flüchtlingselend in Moria, der zunehmende Rassismus und Terrorismus, der Missbrauchsskandal in der

katholischen Kirche, all dies trat dabei fast in den Hintergrund.

Was bleibt von 2020? Verunsicherung, Angst, Panik, Hamsterkäufe, Zurückziehen auf und in sich selbst, Verschwörungstheorien, aber auch Nachdenklichkeit und Solidarität. So sind im Altkreis Brilon in den letzten Wochen z.B. Initiativen entstanden, die Menschen begleiten und unterstützen: die großherzige Aktion für einen autistischen Jungen (Aktion der WP) und die Unterstützung einer Familie, deren Mutter todkrank ist (Initiative von Brilon-Wald).

Erzählen möchte ich von einem Hoffnung gebenden Beispiel in Brasilien (siehe auch WP vom 26.5.2020). Dort hieß es u.a.: „Alle sagen: `Bleibt zu Hause.‘ Aber was ist mit denen, die kein Zuhause haben? Wohin? Die Straße schützt nicht.“ Der Mescheder Christian Heim (mein ehemaliger Schüler), Priester und Leiter der Fazenda da Esperanza nahe Sao Paulo, nahm insgesamt 350 Obdachlose auf, jeweils im Abstand von vier Wochen. Der fast 75-jährige Erzbischof besucht monatlich die jeweilige Quarantäne-Gruppe und feiert mit ihnen die Messe. Während einer Messe setzte sich der Bischof auf ein freies Bänkchen unter die Männer und sagte: „Ich könnte auf diesem Bänkchen an eurer Stelle sitzen und hier meine Erfahrung auf der Fazenda machen. Ich bin nicht besser als ihr, weil ich Bischof bin.“

Der Bischof praktiziert hier eine Kirche des Miteinanders, eine dienende Kirche fernab aller Hierarchie. Von einer solchen Kirche träume ich auch hier bei uns, einer Kirche, die zuhört und nicht sofort die Antwort weiß, die auf Macht verzichtet und Geschwisterlichkeit lebt, die keine Angst vor dem Fremden hat und auf das Wirken des Geistes vertraut.

Ich träume von einer Kirche, die nicht selbstsicher von Gott redet, sondern nach ihm fragt und sucht und sich ihm überlässt. Ich träume von einer Kirche, die das Gebäude verlässt und auf die Menschen zu- und an ihrer Seite geht und ihnen so Orientierung und Stütze gibt – gerade in dieser Zeit. Ich träume von einer Kirche, die durch ihr beherztes Eintreten für die Sache Gottes die Welt ein wenig menschlicher macht.

„Träum nur weiter!“ – werden einige denken. Aber wenn wir nicht mehr von einer anderen Kirche träumen würden, gäben wir dem Geist Gottes keine Chance und hätten weniger Hoffnung. „Fürchtet euch nicht“ – Nehmen wir diese Botschaft der Engel auch als Zusage an

uns für das neue Jahr!

P.S.: Wir mussten dieses Jahr Weihnachten nicht retten. Wir könnten es auch gar

nicht, denn Weihnachten rettet uns. Das göttliche Kind ist da – wir müssen es nur

wahrnehmen."