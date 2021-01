Winterbergs Bürgermeister kritisiert Göring-Eckardt

Winterberg Warum Grünen-Bundesvorsitzende Karin Göring-Eckardt in den nächsten Tagen Post von Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann erhält.

Von Rita Maurer

Winterberg. Der Winterberger Bürgemeister Michael Beckmann ist nach dem ersten Teil des Wochenendes erleichtert, weil die Appelle und Maßnahmen zur Bewältigung der Besucher-Massen nun Wirkung gezeigt haben. Er hofft, dass der Sonntag ebenso unproblematisch verläuft: „Ich verstehe die Menschen, die in dieser Zeit raus und den Schnee erleben möchten. Es tut uns in der Seele weh, dass wir bei diesem Traumwetter nichts öffnen dürfen.“

Rigoros durchgreifen

Beckmann begründete das rigorose Durchgreifen von Stadt und Kreispolizei damit, dass durch den Massenansturm um den Jahreswechsel und die damit verbundenen Verkehrsprobleme neben der Belästigung der Anwohner Rettungswege blockiert waren und Pflegedienste nicht mehr zu ihren Patienten kamen, so dass die Sicherheit der Bürger gefährdet war. Ähnliche Probleme in der Zukunft, wenn die Corona-Schutzmaßnahmen nicht mehr zu einer Ausnahmesituation wie im Moment führen, erwartet Beckmann nicht. Aus den regulären Wintern habe man Erfahrung mit dem Lenken von großen Verkehrsströmen, auch die in der vergangenen Saison erstmals eingesetzten Displays hätten sich bewährt. Eine kritische Auseinandersetzung mit den aktuellen Ereignissen wird jedoch folgen: „Wir werden unser Konzept noch einmal überprüfen und dabei auch den Kreis mit einbeziehen. Denn es hat sich gezeigt, dass sich Auswirkungen auf die Nachbarorte ergeben, sobald eine Kommune eingreift.“

Gespräch mit Philosophen und Politikerin suchen

Vorerst stehen jedoch noch andere Gespräche an - darunter ein Telefonat mit dem Bonner Philosophen Markus Gabriel, der vor einigen Tagen in einem WP-Interview Verständnis für die Schneetouristen geäußert und der Politik Versäumnisse sowie den Skigebieten mangelnde Konzepte und Information vorgeworfen hatte. Am Samstagmorgen war zudem in einem weiteren Interview mit der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Karin Göring-Eckardt deren Forderung zu lesen, man solle die traditionellen Wintersportorte „ zumachen oder den Tourismus dort vernünftig managen.“

Beckmann: Aussage ist zu pauschal

Beckmann, der vor gut zwei Monaten von der Funktion als Tourismus-Chef ins Bürgermeister-Amt wechselte, bezeichnete diese Äußerungen als zu pauschal: „Sie treffen nicht die Bemühungen von Winterberg und anderen Orten, den Tourismus neu und nachhaltig zu denken.“ Mit Professor Gabriel steht bereits ein Gesprächstermin fest. Karin Göring-Eckardt wird in den nächsten Tagen Post aus dem Winterberger Rathaus bekommen. Michael Beckmann wartet gespannt auf Antwort: „Ich freue mich über ihren Rückruf.“