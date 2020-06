Am Telefon wurde das Vertrauen eines 73-jährigen Winterbergers ausgenutzt. Die Polizei gibt Tipps gegen Betrugsmaschen.

Betrug Winterberg: So erbeuteten Betrüger vierstelligen Betrag

Winterberg. Ein 73-jähriger Mann aus Winterberg erhielt einen Anruf einer Betrügerin. Sie erbeutete mit einer Masche einen vierstelligen Geldbetrag.

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr erhielt ein Mann in Winterberg einen Anruf einer Betrügerin. Die Frau am anderen Ende der Leitung sagte dem 73-Jährigen, dass er bei einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Zur weiteren Bearbeitung müsse er vorab Karten eines Online-Zahlungssystems im Wert eines kleinen vierstelligen Betrags kaufen.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Anschließend wurde er aufgefordert, die darauf stehende Nummer der Anruferin durchzugeben. Nachdem der Winterberger den Aufforderungen nachkam, erhielt er gegen 16:45 Uhr einen erneuten Anruf. Dieses Mal wurde ihm mitgeteilt, dass er einen höheren Betrag gewonnen hätte und für die weiteren Bearbeitungskosten ein höherer Betrag zu zahlen wäre.

Winterberger wird auf Masche aufmerksam gemacht

Als der Mann den geforderten Geldbetrag von der Bank abholen wollte, wurde er durch einen Bankmitarbeiter auf die Betrugsmasche aufmerksam gemacht.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Geschädigten dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel „Gebühren“ zu bezahlen, kostenpflichtige Telefonnummern anzurufen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird.

Die vorgetäuschten Szenarien werden von den Gaunern laufend verändert. Deshalb rät die Polizei:-Machen Sie sich bewusst:

- Wenn Sie nicht an einer Lotterieteilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

- Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählengebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummernbeginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...).

- Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

- Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.