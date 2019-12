Mit dem Skibus Astenexpress soll auch in diesem Jahr wieder dem Stau Richtung Winterberg zumindest ein bisschen eingedämmt werden und viele Wintersportler in die Region fahren.

Winterberg. Die Winterberg Touristik kooperiert erneut mit der RLG, um Gäste ins Skigebiet bringen zu können. Das gilt auch für Touristen aus dem Ruhrgebiet.

Winterberg setzt erneut auf Sonderzüge für Touristen

Raus aus dem Zug, dem Bus oder dem Auto, rein in den AstenExpress und ab auf die Piste! Nach der positiven Resonanz im vergangenen Jahr schickt die Winterberg Wirtschaft und Touristik GmbH gemeinsam mit der RLG Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH auch in dieser Wintersaison wieder den Ski Bus „AstenExpress“ auf die Reise.

Der Ski Bus ist vom 26. Dezember 2019 bis zum 8. März 2020 immer samstags und sonntags sowie am Rosenmontag unterwegs. Und dies ist noch nicht alles, denn zusätzlich zum „AstenExpress“ wird zudem ein Sonderzug immer samstags ab dem 21. Dezember 2019 bis zum 7. März 2020 sowie ebenfalls am Rosenmontag von Oberhausen nach Winterberg und auch wieder zurück in das Ruhrgebiet fahren.

Optimale Ankunftszeiten in Winterberg

Aus diesem Anlass wird der„Asten Express“ bereits am Samstag, 21. Dezember, zwei Fahrten zusätzlich in den Fahrplanaufnehmen. Diese Fahrten sind so terminiert, dass sie optimal zu den Ankunfts- und Abfahrtszeitendes Sonderzuges aus Oberhausen passen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir das sehr gut angenommene Ski Bus-Angebot vom vergangenen Jahr in diesem Jahr in Kooperation mit der RLG noch toppen können mit dem Sonderzug aus dem Ruhrgebiet“, so der Geschäftsführer der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH, Michael Beckmann.

Staus sollen verhindert werden

Wie in allen anderen Wintersport Destinationen sowohl in den Mittelgebirgen als auch in den Alpen soll ein Stau-Problem so zumindest eingedämmt werden, indem Nahverkehrsangebote für Gäste zur Verfügung gestellt werden.

Der Ski Bus ergänzt samstags und sonntags zwischen 8.30 Uhr und 17 Uhr den vorhandenen Linienverkehr vom Winterberger Bahnhof und der Innenstadt in die Skigebiete. Damit gibt es mindestens zweimal die Stunde eine Fahrtmöglichkeit. Alle Regelzüge haben am Winterberger Bahnhof einen direkten Anschluss an die Linien R28, S40 oder den „AstenExpress“. Bis 18.00 Uhr gibt es natürlich auch regelmäßige Rückfahrtmöglichkeiten mit Zuganschluss am Bahnhof in Winterberg.

Busse fahren direkt zum Skiliftkarussell

Mit den Linienbussen und dem Ski Bus „AstenExpress“ werden die Skigebiete am Skiliftkarussell, auf der Kappe, am Kahlen Asten, in Altastenberg, die Postwiesen in Neuastenberg sowie in Langewiese erreicht.

Für die Fahrten mit dem Ski Bus gilt der normale Fahrpreis des WestfalenTarifs und des NRW-Tarifs. Alle Fahrten zwischen Winterberg und den Skigebieten – auch an den übrigen Wochentagen – finden Interessierte unter www.rlg-online.de im Internet oder in der mobil info App.