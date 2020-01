Winterberg setzt bei Wirtschaftsförderung neue Schwerpunkte

Ein Gutes zumindest hat der bisher schmuddelige Winter: Er ist schlecht für den Borkenkäfer, der 2019 die heimischen Wälder verheert hat. Ansonsten aber „wäre ein bisschen Schnee jetzt schon schön“, befand Bürgermeister Werner Eickler am Freitagabend auf dem Neujahrsempfang in der Hochsauerlandhalle. Gastgeber war diesmal Hildfeld, das mit diesem Termin ins Festjahr zu seinem 800-jährigen Bestehen startete – eine Ganzjahresveranstaltung, zu deren Höhepunkten Ortsvorsteherin Elisabeth Sauerwald alle Anwesenden einlud.

Der erste Termin ist Ende Januar das Patronatsfest der Schützen, besonders interessant für Auswärtige dürfte die historische Meile am 19. und 20. September werden. Dann werden im ganzen Ortskern historische Stände aufgebaut und altes Handwerk vorgeführt.

Zukunftsprojekt Digitalisierung

Ehrengäste des Empfangs waren wieder besonders verdiente Ehrenamtliche, diesmal das Organisationsteam des 118. Deutschen Wandertages, das Anfang Juli 2019 diese Großveranstaltung in Winterberg und Schmallenberg maßgeblich mit auf die Beine gestellt hatte.

Beim Neujahrsempfang der Stadt Winterberg wurden die Helfer des Deutschen Wandertages geehrt. Mit ihnen im Bild (von rechts) Bürgermeister Werner Eickler, Landrat Dr. Karl Schneider und Bürgermeister-Stellvertreter Martin Schnorbus. Foto: Stefanie Bald

Seinem Rück- und Ausblick stellte Bürgermeister Eickler einen kurzen Exkurs voran. Die gerade angelaufenen 20er Jahre werden seiner Ansicht nach geprägt sein von zwei Themen: Klimawandel und Digitalisierung. Auch in Winterberg werde beides für Veränderungen sorgen. Vor 20 Jahren, zu Beginn seiner Amtszeit, habe man den Tourismus als Inbegriff der Wirtschaftsförderung für Winterberg begriffen und in einem dynamischen Prozess große Teile der Stadt daran angepasst. „Nun könnten wir sagen: Ziel erreicht. Aber soll es immer größer werden und in diese Richtung weitergehen? Nein.“

Denn diese Entwicklung führe nicht nur zu Wohlstand, sondern auch zu Verkehrsproblemen, Mangel an Fachkräften und bezahlbarem Wohnraum, einer Benachteiligung der Dörfer und dazu, dass es „für manche zu viel Veränderung“ gebe.

Deshalb begreife man in Winterberg inzwischen die Digitalisierung als den großen neuen Bereich der Wirtschaftsförderung. Durch sie könnten u. a. Verwaltungsprozesse verschlankt, Dörfer und ihre Menschen besser an die Gesellschaft angebunden und attraktive Arbeitsplätze geschaffen werden, die dabei helfen sollen, gut Ausgebildete auf dem Land zu halten oder sie (wieder) herzulocken. „Die Digitalisierung birgt riesiges Potenzial für den ländlichen Raum. Das wird der neue dynamische Prozess für Winterberg“, so Eickler. Einige Voraussetzungen, wie verbesserte Breitband-Infrastruktur, habe man bereits geschaffen und arbeite weiter daran.

Aktives Ehrenamt

Eickler erinnerte, neben der Ehrung der Wandertags-Organisatoren, auch an viele weitere ehrenamtliche Aktionen im Stadtgebiet, darunter die Kronkorkensammlung für Lotti aus Raumland, das 40-jährige Engagement der Caritas-Sozialstation und das 20-jährige der Hospizinitiative sowie die Vergabe des ersten Heimatpreises an Wintersportmuseum, Bäderverein Siedlinghausen und Dorfgemeinschaft Grönebach.

Altkreis Brilon Ehrengäste des Neujahrsempfangs Das ehrenamtliche Organisationsteam des 118. Deutschen Wandertages in Winterberg und Schmallenberg wurde beim Neujahrsempfang besonders hervorgehoben und mit Urkunden für seinen Einsatz geehrt. Dazu gehörten: Hans Gerd Bosch aus Siedlinghausen, Günter Hauers aus Altastenberg sowie Andreas Freise, Martina Mohnke-Brinkhoff, Gerd Mohnke, Stefan Sesulka und Sophia Blüggel (alle aus Züschen).

An großen Veranstaltungen mangelte es 2019 nicht. Neben dem Wandertag blieben auf sportlicher Ebene die Rodel-Weltmeisterschaft und der Snowboard-Weltcup in Erinnerung. Jubiläen feierten das Geschwister-Scholl-Gymnasium (100 Jahre), Pastor Norbert Lipinski (silbernes Priesterjubiläum) und die Pfarrgemeinde St. Lambertus Grönebach (125 Jahre). Mehrere neue oder massiv umgestaltete Gebäude prägen seit vergangenem Jahr das Stadtbild:

Die „Neue Mitte 2“, wie Eickler sie nannte, mit Discounter, Sportgeschäft und Caterer; das im Oktober eingeweihte Caritas-Wohnheim in der Feldstraße, das umgebaute Feuerwehrgerätehaus, die ausgebaute Sekundarschule. „Schüler, Lehrer und Eltern sind sehr zufrieden; die Zusammenlegung des Sekundarschulstandorts in der Kernstadt war die beste Entscheidung - für die gesamte Stadt“, betonte Eickler. In Siedlinghausen könne hingegen, nachdem die Fördermittel für das Stadtentwicklungsprojekt Neue Mitte bewilligt wurden, mit etwas Geduld „ein zweiter Bahnhof Winterberg“ entstehen, warb der Bürgermeister um Vertrauen in die Zukunft des Ortes auch ohne weiterführende Schule.

Thema Krankenhaus

Auch das Thema St.-Franziskus-Hospital kam auf den Tisch. Ein „riesiger Schock“ sei dessen Insolvenz gewesen. Momentan konzentriere sich alles auf die Suche nach einem neuen Träger. Die Bürger könnten sicher sein, dass die Politik sich kümmere, versprachen Eickler und auch Landrat Dr. Karl Schneider. Dass es weiterhin eine stationäre Versorgung in Winterberg geben müsse, sei klar – deren künftige Gestaltung aber alles andere als das.

Die geforderte „Offenheit für neue Modelle“ schließt anscheinend sogar ein, dass die künftige Versorgung nicht von einem Krankenhaus, sondern teilweise in anderer Form geleistet wird. Schlagworte wie Telemedizin wurden in den Raum gestellt. „Möglicherweise ergeben sich nächste Woche neue Entwicklungsansätze“, formulierte der Landrat vorsichtig. Bis Klarheit darüber herrsche, wie es konkret weitergehe, würden wohl noch Monate vergehen.