Winterberg/Arnsberg. Drei Männer raubten in Winterberg einen Mann brutal aus und brachen dann in eine Wohnung ein. Dann brachte ein Täter die Aktion zum Scheitern.

Winterberg: Rentner in eigener Wohnung zu Boden gestreckt

„Es ist schon ein beträchtlicher positiver Aspekt, wenn der Strafrahmen von mindestens fünf Jahren auf drei reduziert wird. Das sollten sich die Angeklagten vielleicht näher überlegen“, sagte der Beisitzende Richter Langesberg am Landgericht Arnsberg. Er versuchte drei Männern zwischen 22 und 24 Jahren ins Gewissen zu reden, denn es geht um schweren Raub in Winterberg, der mit einer möglichen Gefängnisstrafen von bis zu 15 Jahren geahndet wird.

Die drei Männer sollen laut Anklageschrift am 6. August 2019 den Wohnungsschlüssel zu einer Nachbarwohnung in Winterberg gestohlen haben, mit der Absicht sich dort unerlaubt Zugang zu verschaffen. Nachts hätten sie dort den Mieter vorgefunden, dem einer der Angeklagten Deo-Spray in die Augen gesprüht haben soll, während ein anderes Mitglied des Trios den älteren Herren mit einer Taschenlampe geblendet haben soll. Auch eine nicht geladene Soft-Air Pistole soll dem vermeintlichen Geschädigten vorgehalten worden sein. Angeklagter Nummer drei soll im Haus Schmiere gestanden haben.

Angeklagter kniete auf Winterberger Rentner

Der ältere Mann soll zu Boden geschubst worden sein. Während sich einer der Angeklagten daraufhin auf ihn gekniet haben soll, hat sich laut Anklageschrift der Komplize im Haus nach Wertsachen umgesehen. Er fand ein Handy und eine Brieftasche. Beides hatte insgesamt einen Wert von 100 Euro.

Altkreis Brilon Keine Rechtsmittel für Angeklagte Das Gericht muss dem Angeklagten unverzüglich mitteilen, wenn es von der Verständigung abweichen will. Nach einer Verständigung ist ein Rechtsmittelverzicht ausgeschlossen. Damit fallen sowohl Revision als auch Berufung weg .

Unmittelbar nach diesem Geschehen sollen sich erneut zwei der Angeklagten, während der dritte Angeklagte weiterhin Schmiere gestanden haben soll, zu der Wohnung des Vermieters begeben haben. Dort sollen sie einen verglasten Ausschnitt in der Wohnungstür entfernt haben und durch die so entstandene Öffnung in die Wohnung gelangt sein. Aus der Wohnung sollen sie Bargeld in Form verschiedener ausländischer Währungen entwendet haben. Noch bevor das Trio den Tatort verlassen hatte, rief einer der drei Täter die Polizei und ließ den Coup auffliegen. Weshalb er das tat, wurde bislang vor Gericht noch nicht thematisiert. Auf dem Revier machten zwei von ihnen bereits ein Geständnis.

Finanzielle Notlage soll das Motiv sein

In der Hauptverhandlung hatte die Vorsitzende Richterin Henkel die Option einer Verständigung in den Raum geworfen. Die drei Rechtsanwälte versuchten ihre Argumente für einen minderschweren Fall zu präsentieren. Immerhin hätten die Angeklagten aus einer finanziellen Notlage heraus gehandelt, die Soft-Air-Waffe sei nicht funktionstüchtig gewesen und es sei niemand verletzt worden. Darauf wollte sich die Vertreterin der Staatsanwaltschaft nicht einlassen: „Es war reiner Zufall, dass die Beute so gering ausfiel. Die Angeklagten versuchten auch den Vermieter um seine Einnahmen zu bringen.“

Ein minderschwerer Fall war damit vom Tisch. Das Gericht schlug nach einer Beratung vor, dass die beiden Angeklagten, die sich in den Wohnungen befanden, wegen schweren Raubes und Einbruchsdiebstahl, in einem Strafrahmen zwischen drei Jahren und sechs Monaten und vier Jahren bestraft werden können. Dadurch dass einer der beiden bereits eine Gefängnisstrafe zu verbüßen hat, würde seine Gesamtstrafe zwischen viereinhalb und fünf Jahren liegen.

Geständnisse müssen sein

Der dritte Beteiligte blickt auf eine Verurteilung wegen Beihilfehandlungen mit einem Rahmen zwischen einem Jahr und neun Monaten bis zwei Jahre und drei Monaten Gefängnis. Ob eine Bewährung in diesem Fall möglich ist, wollte sich das Gericht offen halten. Alle Verfahrensbeteiligten einigten sich auf dieses Verständnis. Bedingung für alle drei Angeklagten ist aber ein Geständnis.

Die Beweisaufnahme soll nun an den beiden folgenden Verhandlungstagen (Donnerstag und Freitag) klären, welche Strafe angemessen ist. Durch die erfolgreiche Verständigung können sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidiger keine Anträge mehr stellen. Sollten im Verfahren belastende Details zu Tage treten, die über die Geständnisse hinausgehen, behält sich das Gericht vor, die zuvor getroffene Einigung bezüglich des Strafmaßes zurückzunehmen.