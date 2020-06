Winterberg: Quadfahrerin aus Köln nach Sturz schwer verletzt

Ein Krankenwagen musste sich um die Kölnerin kümmern, die in Winterberg gestürzt ist. (Symbolbild)

Winterberg. Eine 34-jährige Frau aus Köln ist am Mittwoch mit ihrem Quad in Winterberg gestürzt. Wie es zu den Verletzungen gekommen ist.

Eine Quadfahrerin ist am Mittwoch in Winterberg schwer gestürzt – und musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die 34-jährige Frau aus Köln war gegen 13 Uhr auf einen Schotterparkplatz an der Straße „Am Waltenberg“ gefahren.

Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu.

Andere Verkehrsteilnehmer waren laut Polizei an dem Unfall nicht beteiligt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die verletzte Kölnerin und brachte sie in ein Krankenhaus.