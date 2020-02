Winterberg: Polizei sucht Zeugin Monate nach Unfallflucht

Die Polizei sucht die Zeugin einer Unfallflucht im September 2019 in Winterberg.

Winterberg. Die Polizei hat Hoffnung nach Monaten eine Unfallflucht in Winterberg zu klären. Sie sucht jetzt eine Frau, die möglicherweise aus Neuss stammt.

Bereits am 17. September 2019 flüchtete ein Auto nach einem Unfall auf dem Parkplatz der „Neuen Mitte“ in Winterberg. Nach intensiven Ermittlungen sucht die Polizei nach einer wichtigen Zeugin.

Gegen 14.15 Uhr hatte die Besitzerin ihr Auto auf dem Parkplatz abgestellt.

Als sie um 16:20 Uhr zurückkehrte, stellte sie den Schaden fest. Eine unbekannte Zeugin übergab der Frau einen Zettel. Auf diesem stand, neben einem Kennzeichen, dass der Unfall von einem dunkelblauen Transporter verursacht wurde.

Beobachtete eine Touristin den Unfall?

Trotz der Hinweise konnte die Unfallflucht bislang nicht geklärt werden. Für weitere Hinweise sucht die Polizei nach der unbekannten Zeugin. Aufgrund eines Hinweises auf dem Zettel handelt es sich bei der Frau möglicherweise um eine Touristen aus dem Kreis Neuss.

Wer kann Angaben zu dem Unfall am 17. September geben? Wem ist eine Frau aus dem Kreis Neuss bekannt, welche im September zu Gast in Winterberg waren. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.