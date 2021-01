Winterberg: Polizei rüstet sich für neuen Touristen-Ansturm

Winterberg Es deutet sich erneut ein Touristen-Ansturm auf Winterberg an. Eine Reisewelle ist Richtung Sauerland unterwegs. Die Lage am Sonntag:

Die Stadt sperrt fast alle Skipisten rund um Winterberg ab Sonntag bis zunächst zum 10. Januar.

Dennoch erwarten die Stadt und die Polizei am Sonntag erneut tausende Tagestouristen.

So ist die Lage in Winterberg am Sonntag im Überblick.

Die Stadt Winterberg hat per Allgemeinverfügung bis zum 10. Januar die Skipisten im Raum Winterberg gesperrt. Stadt und Polizei appellieren an Tagestouristen eindringlich im Corona-Lockdown nicht nach Winterberg zu reisen und zuhause zu bleiben, um ein erneutes Chaos in Winterberg zu vermeiden. Dennoch erwarten die Stadt und die Polizei am Sonntag erneut tausende Tagestouristen vor allem aus dem Ruhrgebiet und Ostwestfalen. Bereits am Morgen waren laut Polizeiangaben die nicht gesperrten Parkflächen zu großen Teilen belegt. "Die Autobahnpolizei meldet ein erhöhtes Verkehrsaufkommen aus dem Ruhgebiet in Richtung", sagte Polizeisprecher Sebastian Held zur WP.

Polizei verstärkt noch einmal ihre Präsenz

Die Polizei verstärkt daher am Sonntag im Vergleich zu Samstag noch einmal ihre Präsenz. Bereits am Samstag waren Einheiten der Bereitschaftspolizei in Winterberg im Einsatz. Das Chaos hatte derartige Ausmaße angenommen, dass am frühen Nachmittag die Hauptzufahrtsstraße nach Winterberg gesperrt und der Verkehr über Medebach abgeleitet wurde.

Für Sonntag wurden noch mehr Bereitschaftspolizisten vor Ort einbestellt. Auch eine Reiterstaffel ist unterwegs.

Durch das ausgesprochene Betretungsverbot für die Pisten und am Kahlen Asten können die Ordnungsbehörden jetzt durchgreifen und Platzverweise aussprechen. Bislang wurde das Skifahren und Rodeln auf den Pisten geduldet. Die Polizei hatte am Samstag zahlreiche Verstöße - insbesondere gegen die Corona-Schutzverordnung - geahndet.