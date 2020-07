Winterberg: Polizei meldet dritten Unfall im Bikepark

Winterberg. Im Bikepark Winterberg ist ein Mann (19) bei einer Abfahrt verunglückt. Es ist der dritte Unfall innerhalb weniger Tage, den die Polizei meldet.

Am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ist ein 19-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit seinem Fahrrad im Bereich einer Abfahrt gestürzt.

Hier verletzte er sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen zwei weitere Unfälle in dem Bikepark gemeldet. Bereits am Mittwoch war ein Mann aus den Niederlanden schwer verletzt worden. Am Sonntag war ein Radfahrer aus Kassel verunglückt.