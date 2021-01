Winterberg: Neujahrsempfang über Youtube-Kanal der Stadt

Der Neujahrsempfang in Winterberg findet virtuell statt.

Winterberg In der Corona-Krise gibt es in Winterberg den Neujahrsempfang digita. Das Programm wurde aufgezeichnet und dauert 60 Minuten.

Winterberg. Es ist seit Jahren in Winterberg Tradition, dass zu Beginn eines jeden Jahres der offizielle Neujahrsempfang der Stadt Winterberg stattfindet. Allerdings kann dieser aufgrund der Corona-Pandemie im Januar 2021 nicht durchgeführt werden. Aber wie heißt es so schön: Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und deshalb bringt die Stadt Winterberg den Neujahrsempfang 2021 dieses Mal sozusagen in die Wohnzimmer der Winterbergerinnen und Winterberger.

Neuer YouTube-Channel des Rathauses

+++ Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an. +++

„Im Dezember haben wir bereits ein buntes 60-minütiges Programm aus Neujahrswünschen, Musikstücken, Landschaftsbildern, schönen Aktionen aus dem Jahr 2020 und weiteren Überraschungen für unseren virtuellen Neujahrsempfang aufgezeichnet. Am 3. Januar 2021 präsentieren wir das Ergebnis auf dem neuen YouTube-Channel des Rathauses. So können alle Winterberginnen und Winterberger dabei sein“, freuen sich Pressesprecherin Rabea Kappen, Online-Marketing-Managerin der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH Ronja Henke und Projektmanagerin Julia Aschenbrenner vom Stadtmarketingverein, die verantwortlich für den virtuellen Neujahrsempfangen waren.

Am 3. Januar ab 11 Uhr freigeschaltet

Der virtuelle Neujahrsempfang der Stadt Winterberg wird am 3. Januar um 11 Uhr freigeschaltet und ist ab dann hier zu sehen: YouTube: www.rathaus-winterberg.de/neujahrsempfang „Seien Sie unser Gast und stoßen Sie von zu Hause aus voller Zuversicht und Hoffnung mit uns an. Wir wünschen allen Winterbergerinnen und Winterbergern viel Spaß beim unserem virtuellen Neujahrsempfang“, so Bürgermeister Michael Beckmann.