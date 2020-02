Winterberg. Es ist der Vollzug: Michael Beckmann ist Bürgermeisterkandidat der CDU Winterberg. Er soll nach der Kommunalwahl ins Rathaus einziehen.

Winterberg: Michael Beckmann Bürgermeisterkandidat der CDU

Michael Beckmann geht für die CDU in Winterberg in das Rennen um das Bürgermeisteramt bei der Kommunalwahl im September. Erstmals in der Geschichte der CDU Winterberg hatten alle Mitglieder die Chance, ihren Bürgermeisterkandidaten im Rahmen einer Mitgliederversammlung zu wählen.

Der 55-jährige Tourismusdirektor wurde am Freitagabend auf der mit 114 Mitgliedern gut besuchten Versammlung mit einem Ergebnis von 91,4 Prozent gewählt. Angetreten war er auf der Sitzung im Rathaus Winterberg als einziger Bewerber.

Rückenwind für die nächsten Monate

Beckmann ging wie in den in der Vorwoche stattgefundenen Regionalkonferenzen auf die Themen Neues Wohnen, Zukunft Wirtschaft, Mobilität in der Stadt und Bürgerbeteiligung ein. „Vielen Dank für das tolle Ergebnis, das gibt Rückenwind für die nächsten Monate“, so Beckmann nach der Aufstellungsversammlung.

Der CDU-Stadtverband hatte im November beschlossen, das Jahrzehnte alte Delegiertenprinzip abzuschaffen und zukünftige Abstimmungen direkt in die Hände der Mitglieder zu legen. Im Vorfeld der Aufstellungsversammlung hatte sich Beckmann als einziger Bewerber auf öffentlichen Regionalkonferenzen in Niedersfeld, Siedlinghausen, Züschen und Winterberg den Fragen der Bürgerinnen und Bürger gestellt.

CDU: breite demokratische Basis

Der Stadtverbandsvorsitzende Sven Lucas Deimel stellte fest: „Es hat sich gezeigt, dass dieses Verfahren genau das richtige war. Wir haben insgesamt über 300 Bürgerinnen und Bürger erreicht und unsere parteiinternen Entscheidungen auf eine breite demokratische Basis gestellt.“

Die CDU möchte nun die auf den Regionalkonferenzen gesammelten Anmerkungen der Bürgerinnen und Bürger aufarbeiten und in den kommenden Wochen ihr Wahlprogramm für Winterberg und seine Dörfer konkretisieren.

Mit der Nominierung Beckmanns ist endgültig klar: Amtsinhaber Werner Eickler geht für die CDU nicht ins Rennen. Der Stadtverband hatte sich Ende 2019 entschieden, Eickler nicht automatisch ins Rennen zu schicken, sondern einen offenen Wettbewerb zu starten. Eickler hatte darauf verstimmt reagiert.