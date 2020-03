Winterberg. In der Goldschmiede Beste in Winterberg entsteht exklusiver Schmuck. Außerdem hat Björn Beste noch ein ganz besonders kostspieliges Spezialgebiet.

„Diamonds are the girl’s best friends“ - das sang einst schon Marilyn Monroe. Und auch der Winterberger Goldschmied Björn Beste hat Kunden, die die wertvollen kleinen Edelsteine an einem besonderen Schmuckstück schätzen. Vor allem, wenn es um die Liebe geht - also bei Trau- und Verlobungsringen - sind individuelle Anfertigen sehr gefragt.

Familien-Tradition

Das Goldschmiedehandwerk hat in der Familie Beste eine lange Tradition. Die Großeltern des jetzigen Firmeninhabers Björn Beste gründeten das Unternehmen 1945 in Winterberg. Zu Fuß machten sie sich aus dem zerbombten Witten auf ins Sauerland und bauten sich eine neu Existenz auf. „Die ersten Kunden waren Engländer“, erzählt der heutige Firmeninhaber Björn Beste. Auch sein Vater Heinz und dessen Bruder Achim erlernten das Goldschmiedehandwerk. Der Vater eröffnete die Werkstatt in der Feldstraße in Winterberg, die Björn Beste seit 2011 weiterführt. Das Juwelier-Geschäft, das sein Onkel am Waltenberg noch bis vor einigen Jahren betrieben hat, gibt es heute allerdings nicht mehr.

Hier kann man Gold zu Geld machen

„Die Zeiten haben sich geändert. Vor dreißig Jahren kamen die Kunden ganz gezielt und gaben auch mal 5.000 bis 10.000 Euro für Goldschmiede-Arbeiten aus.

Dass so hochwertiger Schmuck gekauft wird, ist inzwischen eher selten geworden“, erzählt Björn Beste. Stattdessen finden immer wieder wertvolle Stücke, die der Opa vor vielen Jahren hergestellt hat, wieder den Weg zurück in die Goldschmiede Beste. „Dann kaufen wir sie zum Materialwert wieder zurück“, erzählt Björn Beste. Der 38-Jährige ist Gold- und Silberschmied und Diplom-Betriebswirt und Gemmologe, also ein Fachmann für Schmuck und Edelsteine und erstellt zum Beispiel auch Gutachten, wenn es um Erbstreitigkeiten geht.

Goldschmied Björn Beste in seiner Werktatt in Winterberg. Foto: Jutta Klute

Der Winterberger hat die Erfahrung gemacht, dass heutzutage manche Erben den Schmuck an sich gar nicht mehr haben wollen. „Manche möchten dann einfach nur das Geld, andere möchten, dass wir aus dem Familien-Gold ihre eigenen Eheringe nach ihren Vorstellungen anfertigen - und da darf dann auch mal ein kleiner Brillant drin sein.“ Und so verwandelt sich unter den geschickten Händen von Björn Beste so manches alte Schätzchen in ein neues. Auch Vater Heinz Beste arbeit noch aktiv in der Werkstatt mit. Viele Jahre lang hat der heute 72-Jährige übrigens in Winterberg und auf Mallorca auch Goldschmiedekurse angeboten.

Reparatur von Rolex-Armbändern

Sohn Björn hat für sich inzwischen eine ganz neue Geschäftsnische entdeckt und hat sich auf die Restaurierung bzw. Reparatur von Rolex-Armbändern spezialisiert. „Unsere Kunden kommen mit ihren wertvollen Uhrarmbändern aus ganz Deutschland, da es kaum jemanden gibt, der diese Reparaturen anbietet. Wir haben uns extra dafür Spezialwerkzeuge angeschafft. Für den Kunden lohnt sich die Reparatur, denn Rolex repariert nicht, sondern verkauft nur neu Armbänder. Statt eins für 13.000 neu zu kaufen, zahlt man so etwa 3.000 Euro, wenn wir es reparieren“, erklärt der Winterberger Goldschmied.

Altkreis Brilon Björn Beste ist Diamant- und Edelsteingutachter Die Goldschmiede Beste ist Anbieter von Edelsteinen mit einer Spezialisierung auf Diamanten in allen Schliffformen und Qualitäten. Im eigenen gemmologischen Labor können die Edelsteine analysiert und beurteilt werden. Björn Beste ist graduierter Diamant- und Edelsteingutachter, ausgebildet beim „Hoge Raad voor Diamant“ (HRD) in Antwerpen. Weitere Infos: www.goldschmiede-beste.de

Durch Verschleiß und jahrelanges Tragen können, so der Experte, zwischen den Elementen vergrößerte Zwischenräume entstehen, die bei der Restaurierung beseitigt werden. So werden beispielsweise die hohlen Stifte durch Massive ersetzt. Bei stark ausgetragenen Bändern kann sich die Länge nach der Restaurierung um bis zu 1,5 Zentimeter verkürzen. Auch verbogene Armbänder mit Beulen sowie ganz eingerissen Stellen werden bei einer Rolex Armband-Restaurierung wieder instandgesetzt.

Ein kleiner Viererbob - Arbeit aus der Goldschmiede Beste in Winterberg. Foto: Beste

Traditionelle und moderne Handwerkskunst

Ein Blick in die Werkstatt der Bestes zeigt, dass hier traditionelle Handwerksarbeit noch groß geschrieben wird: Es wird gebohrt, gefräst, gesägt, geschliffen, gewalzt und poliert. Zum Einsatz kommt zum Beispiel aber auch ein ganz modernes Laserschweißgerät, das mit einem zehnfachen Mikroskop ausgestattet ist. „Das ermöglicht es mir beispielsweise ganz nah am Edelstein zu schweißen statt zu löten. Die Wärmeentwicklung ist geringer und das Verfahren ist schonender“, beschreibt Björn Beste die Vorteile dieser Arbeitstechnik, mit der der „Brilli“ geschützt wird. Denn schließlich geht`s ja um den besten Freund der Frauen ...