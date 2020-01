Die Polizei erbittet um Hinweise bezüglich eines Einbruches in Siedlinghausen. Drei Täter sind beim Versuch einen Tresor zu stehlen, von einem Zeugen überrascht worden und flohen.

Winterberg. Drei unbekannte Täter machten sich in einer Postfiliale in Siedlinghausen zu schaffen. Sie wollten einen Tresor aus der Bodenverankerung lösen.

Winterberg: Einbrecher versuchen einen Tresor zu stehlen

Drei bisher unbekannte Täter drangen am Samstag, den 25. Januar, gegen 2.20 Uhr in eine Postfiliale auf der Kahlenbergstraße in Siedlinghausen ein.

Die Täter brachen eine Tür auf und versuchten im Gebäude, einen Tresor aus der Bodenverankerung zu lösen. Kurz vor Eintreffen der durch einen aufmerksamen Zeugen alarmierten Polizei gaben die Täter ihr Vorhaben auf und konnten unerkannt entkommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Täter keine Beute machen. Hinweise werden erbeten unter Tel.: 02981-90 200