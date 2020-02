Winterberg. Werner Eickler verzichtet, sich als Einzelkandidat fürs Bürgermeisteramt in Winterberg zu bewerben. Seine Begründung ist auch Kritik an der CDU.

Der amtierende Winterberger Bürgermeister Werner Eickler (CDU) tritt nach 20 Dienstjahren nicht erneut als Kandidat bei der Kommunalwahl im September an.

Das gab der 58-jährige Grönebacher am Mittwoch bekannt.

Der CDU-Stadtverband Winterberg hat sich in einem parteiinternen Bewerbungsverfahren bekanntlich bereits für den bisherigen Tourismus-Chef Michael Beckmann als seinen Bürgermeister-Kandidaten entschieden.

Werner Eickler hatte sich deshalb noch die Option offen gelassen, parteilos aus seinem Amt heraus gegen Michael Beckmann und die SPD-Kandidatin Anja Licher-Stahlschmidt in den Wahlkampf zu gehen.

Bundesweite Schwächung der CDU

Auch im Hinblick auf die Ereignisse im Thüringer Landtag und die bundesweite Schwächung der CDU entschied er sich nun gegen eine Kandidatur: „Es hat sich gezeigt, dass fragwürdiges Agieren generell zu Vertrauensverlusten beim Wähler und zu instabilen politischen Verhältnissen führt, ohne die es keine sichere Basis für eine gute Zukunftsentwicklung gibt. Wenn ich als Bürgermeister aus dem Amt heraus kandidieren würde, bestünde die Gefahr, dass die CDU auch auf kommunaler Ebene weiter an Stimmen verlieren würde und es keine stabilen Mehrheitsverhältnisse im Rat der Stadt Winterberg gibt. Das wäre für die Zukunft unserer Stadt nicht gut.“

Von Bürgern angesprochen worden

In den vergangenen zwei Monaten hätten ihn viele Bürger gebeten, erneut anzutreten und seine erfolgreiche Politik für Winterberg in einer fünften Amtszeit fortzusetzen. Er habe sich mit dieser Frage sehr intensiv beschäftigt, denn „schließlich liegen mir die Stadt und ihre Menschen sehr am Herzen. Aber unruhige Zeiten erfordern Stabilität. Ich wollte immer das Beste für Winterberg und seine Dörfer und deshalb verzichte ich lieber auf eine Kandidatur.“

Werner Eickler sagt, dass er sich nun vor einem neuen, spannenden und herausfordernden Lebensabschnitt sehe, und versichert: „Natürlich werde ich mich bis zu meinem letzten Arbeitstag am 31. Oktober mit ganzer Kraft für unsere Stadt und unsere Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Gemeinsam konnten wir in den 20 Jahren viel bewegen und große Erfolge erzielen. Dafür möchte ich mich bei allen Bürgern, Vereinen, Unternehmen, meinen Mitarbeitern sowie politischen Vertretern ganz herzlich bedanken, insbesondere für das Vertrauen und die jahrelange Unterstützung.“