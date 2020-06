Winterberg: Das findet die Polizei bei einer Drogenrazzia

Winterberg. Der Polizei im HSK ist erneut ein Drogendealer ins Netz gegangen. Die Beamten schlugen im Raum Winterberg zu. Laut Polizei war es ein großer Fund

„Bei den sichergestellten Drogen handelt es sich um eine nicht alltägliche Menge“, sagte Polizeisprecher Holger Glaremin.

Die Drogenermittler der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis stellten Drogen im Wert von circa 4.000 Euro bei den zwei Wohnungsdurchsuchungen sicher.

Ein Mann in U-Haft

Intensive Ermittlungsarbeiten in der Betäubungsmittelszene hatten die Polizisten auf die Spur eines 41-jährigen und eines 54-jährigen Winterbergers gebracht. In den Wohnungen der beiden Deutschen fanden die Beamten am Donnerstag circa 400 Gramm Amphetamin und etwa 20 Gramm Marihuana. Auch eine Schreckschusspistole, eine Luftpistole und mehrere Messer stellten die Beamten sicher.

Der 41-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Der 54-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Zuletzt hatte es im Hochsauerlandkreis häufiger Drogenrazzias gegeben – unter anderem Anfang Mai. Die Polizei hatte damals mehrere Hausdurchsuchungen im Hochsauerlandkreis vorgenommen. Dabei wurde sie von einer Einsatzhundertschaft aus Dortmund unterstützt. Zum Teil vermummte Beamte stürmten an sieben Orten Wohnungen, darunter in Olsberg. Auch in Meschede und Bestwig wurden Wohnungen in dem Zusammenhang durchsucht.

1100 Drogenfälle 2019

Im vergangenen Jahr gab es HSK-weit fast 1100 Fälle, die im Zusammenhang mit Drogendelikten in der polizeilichen Statistik geführt wurden.