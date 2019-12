Wie Weihnachten in Marsberg früher gefeiert wurde

„Während wir uns heute in Überfluss und Fülle kaum in den Geschäften entscheiden können, was wir an den Weihnachtsfeiertagen essen und was wir verschenken sollen, war es in früherer Zeit ganz anders.“ Claudia Linnenbrink, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Stadtarchiv, hat sich zur besinnlichen Zeit auf eine Reise in die Vergangenheit begeben. Fündig geworden ist sie in alten Zeitungsausgaben und Feldpostkarten aus dem Nachlass von Propst Ludwig Hagemann sowie den Jahrbüchern des verstorbenen Stadtchronisten Johannes Bödger.

Heiligabend wurde vor 70 bis 80 Jahren auf dem Lande noch nicht so gefeiert wie heute. „Geschenke gab es am ersten Weihnachtstag nach der Messe“, haben ihr Zeitzeugen berichtet. Häufig waren dies gestrickte Socken oder ein eigenes Kleidungsstück. Claudia Linnenbrink: „Wer dieses etwa für ein langweiliges Geschenk hält, hat weit gefehlt, denn es war schon etwas Besonderes, wenn man nicht die Sachen der Geschwister oder Verwandten auftragen musste.“ Ein Spielzeug als Geschenk gehörte zu den Ausnahmen. Und wenn dann eines unter dem Weihnachtsbaum lag, war es meist selbstgefertigtes Holzspielzeug oder eine selbstgenähte Puppe.

Mit Glück ein Festtagsbraten

Das Weihnachtsessen bestand aus einer Rindfleisch- oder Hühnersuppe mit Eierstich und, mit ganz viel Glück, einem Festtagsbraten. „Oft war es jedoch einfach nur Grünkohl mit Kohlwurst“, las sie in dem Jahrbuch 2000 von Johannes Bödger. Enttäuscht sei darüber keiner gewesen, denn man habe es kaum anders gekannt. Plätzchen backte die Mutter aus dem, was der Hof hergab: selbstgemahlenes und gesiebtes Mehl vom eignen Korn, manchmal sogar aus dem Schrot für die Schweine gesiebt, Eier von den Hühnern auf dem Hof, Zucker aus Zuckerrüben und etwas Schmalz vom letzten geschlachteten Schwein.

Claudia Linnenbrink: „Besonders traurig war Weihnachten in der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkrieges.“ Viele Väter waren in der Ferne und Mutter mit den Kindern allein zu Haus.

Claudia Linnenbrink aus Padberg. Foto: Annette Dülme

Das Fest fiel bescheiden aus und Vater bekam ein Päckchen mit Rauchwaren, sowie allem, was man entbehren konnte, an die Front geschickt.

In der Zeitung vom 7. Dezember 1940 wird vor dem Versand von verderblichen Lebensmitteln an die Frontsoldaten gewarnt. Claudia Linnenbrink: „Ist es auch ein Anliegen der Lieben daheim, den Soldaten ein wenig Heimat und Feststimmung zu schicken, so sollte man diesen also eine Freude bereiten und sie damit nicht krank machen.“

„Führerbild für die Soldaten“

Es hatte wohl der ein oder andere die „Anleitung zum Päckchen machen“ in dem Zeitungsbericht zu wörtlich genommen, in der es hieß: „Lebensmittel gern gegeben und schweren Herzens angenommen“. Zum Staunen brachte Claudia Linnenbrink dieser Satz in der Anleitung: „Ein kleines, aber gut gerahmtes Führerbild ist Wunsch des Soldaten.“ Sie schüttelt den Kopf: „Ist es nicht wahrscheinlicher, dass ein Bild der Lieben für die kahle Ecke an der fernen Front willkommener gewesen wäre?“

Altkreis Brilon Öffnungszeiten des Stadtarchivs Marsberg Weitere Informationen und Exponate zu alten Weihnachtsbräuchen, aber auch zum 1. und 2. Weltkrieg und entsprechende Dokumente sind im Stadtarchiv Marsberg, Bahnhofstraße 11 (rechts neben dem Eingang der Bibliothek) einzusehen. Das Stadtarchiv ist montags bis mittwochs von 8 Uhr bis 12.30 Uhr, zusätzlich dienstags von 14 Uhr bis 16 Uhr und donnerstags durchgehend bis 18 Uhr nach vorheriger Terminabsprache unter 02992 979165 geöffnet. Freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr sind Besucher auch ohne Termin willkommen.

Im Ersten Weltkrieg verschickte Propst Ludwig Hagemann aus Marsberg an die Frontsoldaten seiner Gemeinde kleine Gebetbüchlein, Zeitschriften und Segenswünsche. Er erhielt von den Marsbergern packenweise Feldpostkarten zurück, mit „Dank für die Liebesgabe“ und „viele Grüße aus Feindesland“.

Aus diesen Postkarten ist auch ersichtlich, dass 1915 ein Marsberger „mit einem Transport nach Wiesbaden verladen“ wurde oder, dass „wir alle tüchtig beten wollen, dass der liebe Gott bald den Frieden bringt“. Ein anderer Soldat schreibt: „Und auch heute habe ich mir die heilige Messe aus dem Büchlein im Granatenfeuer gebetet“.