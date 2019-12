Wie Menschen im Notfall schnelle Hilfe im Wald erhalten

Waldarbeiter oder Jäger, ob Spaziergänger, Wanderer oder Mountainbiker: Das halbe Sauerland ist im Wald unterwegs. Besonders beliebt ist der Antfelder Wald, ob in Richtung Langerberg oder Richtung Esshoff. Was aber, wenn dort etwas passiert wie ein Unfall, ein Sturz oder wenn plötzlich der Kreislauf schlapp macht?

Ein Beispiel aus Olsberg-Antfeld im Hochsauerlandkreis: Die Antfelder Feuerwehr hat nun vorgebeugt und 20 Rettungspunkte ausgewiesen. Jetzt hofft die Wehr, dass diese 20 Punkte auch in die App „Hilfe im Wald“ aufgenommen werden, so wie schon viele andere Hilfepunkte an Hauptwanderwegen.

„Oberstes Ziel solcher Hilfepunkte ist, Helfer zum Unfallort zu holen, den Rettungswagen in die Nähe des Verletzten zu dirigieren“, sagt Manfred Brandenburg, Inititiator der Feuerwehr Antfeld. Denn: Lange nicht überall im Wald, zumal im großen Antfelder Privatwald, der bis Esshoff, Nuttlar und Kallenhardt führt, finden sich Wanderwegs-Schilder zur Orientierung. Da ist es von Vorteil, so einen Rettungspunkt zu finden. „Die Ausweisung der 20 Rettungspunkte fand in Zusammenarbeit mit der Leitstelle Sauerland statt. Die Nummern und Koordinaten sind im Leitstellenrechner eingepflegt worden“, erklärt Manfred Brandenburg.

Rettungswagen finden Punkte per GPS

Hilfepunkt im Antfelder Feld. Er ist über die Leitstelle eingepflegt, aber noch nicht über die App "Hlfe im Wald". Anders sieht es an Hilfepunkten entlang offizieller Wanderwege aus, wie hier in der Dorfmitte unterhalb der B7. Sie finden sich bereits in der App. Foto: Sonja Funke / Westfalenpost

Das heißt: Die Rettungswagen finden die Stellen per GPS. Wer 112 wählt, kann die Hilfe auf jeden Fall schon mal sicher bis hierhin lotsen. Dies war besonders auch Maximilian von Papen als größtem Waldbesitzer in Antfeld und um Antfeld herum wichtig. Er trug die Kosten für Schilder und Rundhölzer, die Löschgruppe Antfelder montierte diese jetzt.

Zwei Rettungspunkte wurden am Steinberg-Rundweg ausgewiesen, vier um und auf dem Ochsenberg, zwei im Antfelder Feld und zwölf im Antfelder Wald. „Wer das Schild findet, kann Hilfe punktgenau alarmieren“, so Manfred Brandenburg. Anhand einer Revierkarte wurden die Punkte ausgesucht, die Koordinaten via Geoserver_Hochsauerlandkreis ermittelt und an die Leitstelle weitergegeben. Allerdings: Immer wieder gibt es im großen Antfelder Wald auch Funklöcher, so Brandenburg. Zwar gehe der Notruf 112 mit einem verstärkten Signal raus, aber auch das funktioniere leider nicht immer. „Hier wäre die Aufnahme in das Suchsystem der App ,Hilfe im Wald’ ideal“, weiß Brandenburg.

Vorteil der App: Es ist allein eine GPS-Ortung notwendig und selbst, falls sie nicht geladen werden kann, können vor der Rad- oder Wandertour, vor dem Waldeinsatz entsprechende Karten mit eingezeichneten Hilfepunkten runter geladen werden. „Dann sieht man zumindest, wo der nächste Hilfepunkt liegt“, so Brandenburg. Noch steht aus, herauszufinden, ob auch von allen Punkten aus die 112 angewählt werden kann, die Funkstärke reicht. Sonst bleibt nur, immer wieder den Standort zu wechseln und es neu zu versuchen.

Aufnahme in kostenlose App beantragt

So sieht es aus, wenn Hilfepunkte, wie hier rund um Antfeld an offiziellen Wanderwegen, bereits in die App "Hilfe im Wald" eingepflegt sind. Foto: Sonja Funke / Westfalenpost

Mit Hilfe von heimischen Tourismus-Organisationen versucht Brandenburg nun, die Firma INTEND Geoinformatik GmbH zu überzeugen, die hier neu angelegten 20 Rettungspunkte einzupflegen. Denn entlang der in der Region markierten Hauptwanderwege und an anderen markanten Punkten gebe es auf Initiative des Sauerland-Tourismus schon weitere ausgewiesenen Rettungspunkte, die über die App zu finden seien: „Im Umfeld von Antfeld zum Beispiel an der Hambergkapelle oder auf dem Weg über den Langerberg.“ Oder auch mitten im Dorf, unterhalb der Ampel an der B7, im Oberdorf.

Info Rund um die Punkte Rettungspunkte sind definierte Anfahrtstellen für Rettungsfahrzeuge. Sie sollen in Notfällen Rettungsfahrzeuge schnell an den Ort leiten.

Informationen zu allen Rettungspunkten im Hochsauerlandkreis gibt es unter https://m.hochsauerlandkreis.de/buergerservice

Insgesamt sollten die Hilfepunkte oder auch die App am besten natürlich nicht nötig sein: „Wir von der Löschgruppe hoffen, dass sie selten gebraucht und nicht zerstört oder geklaut werden“, sagt Manfred Brandenburg. Auf das Thema war man gekommen, als die Löschgruppe mit Hilfe Maximilian von Papens die Löschteiche im riesigen Wald inspizierte. „Ich hoffe, das wird was“, sagt Manfred Brandenburg, der bereits vor geraumer Zeit erstmals persönlich Kontakt zu den Erstellern von „Hilfe im Wald“ aufnahm. Wer viel im Wald unterwegs ist, sollte sich auf jeden Fall mal die neuen Hilfepunkte merken, sie sind nützliche Helfer im Fall der Fälle. Und: Auch eine Taschenlampe oder Trillerpfeife können „in der Pampa“ nie schaden….