Marsberg. Marsberger und Waldecker Fotografen setzen das Kloster in Flechtdorf in Szene. Überlauf der Diemelsee-Staumauer Februar Initialzündung für Zusammenschluss

Wettbewerb von Marsberger und Waldecker Fotografen

Heimat: Ein Begriff, der modern ist! Galt er vor einiger Zeit noch als verstaubt und antiquiert, so identifiziert man sich mittlerweile mit dieser wiederentdeckten Begrifflichkeit.

Mit der Liebe zur Heimat beschäftigen sich auch tagtäglich zahlreiche Hobby-Fotografen. Schönste Landschaftsaufnahmen kommen auf beiden Seiten der Landesgrenze zu Stande. Marsberger und Waldecker Hobby-Fotografen aus dem Raum Diemelsee, Bad Arolsen, Diemelstadt und Korbach haben sich nun zusammengeschlossen. Sie wollen die Landesgrenze aus den Köpfen entfernen und gemeinsam die Schönheiten der Region in Szene setzen.

Als Botschafter der Region machen sie auf ihren Facebook-Portalen Lust auf Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele oder die panoramahafte Landschaft. Ende Februar 2016 trafen sich erstmals die Hobby-Fotografen auf Initiative des Marsberger Geschichts- und Heimatvereins Marsberger Geschichten – Schlüssel zur Vergangenheit im Gasthof Diemeltal in Helminghausen. Der Überlauf der Diemelsee-Staumauer Anfang Februar 2016 war die Initialzündung. Bei Facebook überboten sich die vielen Hobby-Fotografen mit tollen Fotos zu diesem See-Spektakel.

Belegte beim Fotowettbewerb Impressionen der Marsberger und Waldecker Fotografen den 1. Platz: Gerhard Reins aus Wrexen Foto: privat

Die Faszination war sehr groß. Man kannte sich aber bis dato meist nur virtuell. Erstmalig von Angesicht zu Angesicht entstand im „Diemeltal“ ein kreativer Gedankenaustausch. Die eigenständig handelnde Gruppe mit dem Namen „Impressionen Grenzenlos“ besteht derzeit aus 19 leidenschaftlichen Fotografen. Ab sofort treffen sich die Impressionisten alle rund sechs Wochen in einer anderen Stadt ihrer Region in Verbindung mit einem grenzübergreifenden Fotowettbewerb.

Jury wählt Siegerbilder aus

Mit klarer Marschrichtung ging es Ende April in die Großgemeinde Diemelsee. Ziel und Fotomotiv war das Kloster in Flechtdorf – eine Gründung der Marsberger, genauer gesagt der Padberger Grafen am Anfang des 12. Jahrhunderts. Pro Fotograf durften vorab zwei Fotos eingereicht werden. Die Jury, bestehend aus dem Diemelseer Bürgermeister Volker Becker, dem Vorsitzenden der Touristikgemeinschaft Diemelsee, Norbert Lange, und der Diemelsee-Königin Sarah Skrawek, bekam alle Fotos überreicht. Die Fotografen-Gruppe wurde zur „Horizonterweiterung“ mit geschichtlichen und fachlichen Informationen zu den Flechtdorfer Konventsgebäuden von Hildegard und Winfried Becker versorgt. Die Jury hatte letztendlich die Qual der Wahl und so gab es gleich mehrere Sieger:

Den 1. Platz teilen sich Vera Laake (Padberg), Gerhard Reins (Wrexen) und Dirk Hustadt (Essentho).

Das Votum für den 2. Platz fiel auf Ariane Emde (Korbach).

Der 3. Siegerplatz geht an Kerstin Schmelter (Ottlar).

Belegte beim Fotowettbewerb ebenfalls den 1. Platz: Verena Laake aus Padberg Foto: privat

Alle Sieger erhielten durch die Gemeinde Gutscheine für das Ausflugsziel „Diemelsee“. Unter www.Diemelsee.de können alle eingereichten Fotos des Wettbewerbs der Hobby-Fotografen nochmals angeschaut werden. Weitere Hobby-Fotografen sind willkommen und können sich unter info@unser-marsberg.de melden.

Der nächste Foto-Treff findet Anfang Juni im Marsberger Stadtgebiet statt. Die Ortschaften Canstein und Udorf sowie die umliegenden Natur-Highlightsstehen dann im Fokus.



Am Ende eines Jahres ist mit allen Fotografen eine Wanderausstellung geplant. Sie soll örtlich wechselnd in jeder Stadt bzw. Großgemeinde der Region gezeigt werden.

