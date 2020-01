Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wer im Chor mitsingen möchte, ist willkommen

Die Music-Factory Sauerland ist ein Jugendchor, der aus momentan 40 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem gesamten Hochsauerland im Alter von 10 – 26 Jahren besteht, die Freude am Singen haben.

Die Probe findet in der Regel alle 14 Tage samstags von 13– 15 Uhr in der Kardinal-von-Galen-Grundschule Olsberg statt. Nächst Probe ist am 25. Januar.

Neue Sängerinnen und gern auch junge Sänger sind willkommen! Info bei Chorleiterin Marie Becker, Tel. 0151-61373590.