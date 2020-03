Brilon/Arnsberg. Bei Brilon können fünf weitere Windräder gebaut werden. Dabei gab es starken Widerstand. Doch in letzter Sekunde gab es eine wichtige Änderung.

Dem Bau von fünf weiteren Windrädern auf der Briloner Hochfläche steht nichts mehr im Wege. Die für Dienstag Mittag am Verwaltungsgericht Arnsberg angesetzte Verhandlung der Klage von verschiedenen Naturschutzverbänden gegen den Genehmigungsbescheid des HSK ist aufgehoben worden.

Nachdem der Kreis die Abschaltauflagen der Anlagen zum Schutz des Rotmilans verschärft hat, sind die Naturschutzverbände auf eine sogenannte Erledigungserklärung eingegangen. Um ihren Windpark möglichst zügig realisieren zu können, hatte die Investorengesellschaft, die Windpark GmbH & Co Brilon KG, dahinter steht der Enercon-Konzern, von sich aus strengere Artenschutzregelungen vorgeschlagen.

Grundsätzliche Abschaltung

Kern: Bisher mussten Anlagen während der Brutzeit des Rotmilans vom 20. Februar bis 20. August tagsüber erst abgeschaltet werden, wenn im Radius von 1000 Metern ein Brutnachweis für den Rotmilan vorlag. Jetzt müssen die Anlagen in diesem Umkreis vom 20. Februar bis 10. Mai grundsätzlich tagsüber abgeschaltet bleiben. Erst wenn in dieser Zeit durch regelmäßige und strukturierte Erkundung des potentiellen Reviers kein Brutnachweis für den Rotmilan erfolgt ist, dürfen die Anlagen vom sogenannten Beginn der bürgerlichen Morgendämmerung bis zum Ende der bürgerlichen Abenddämmerung laufen.

„Strategiewechsel“ der Investoren

Werner Rampe vom Verein für Umwelt und Naturschutz Hochsauerland (VUNH) freut sich über den bereits in einem Windpark in Borchen ähnlich betriebenen „Strategiewechsel“ der Windkraft-Investoren, die bei ihren Projekten jetzt diese verstärkten Tagesabschaltungen in Kauf nehmen, um ihre Windräder überhaupt genehmigt zu bekommen.

Die Windpark GmbH & Co Brilon KG selbst beklagt übrigens auch noch den Genehmigungsbescheid. Dabei geht es um eine Lockerung der emissionsbedingten Betriebsstärken. Auch hier, so HSK-Sprecher Martin Reuther, sehe man zuversichtlich einer außergerichtlichen Einigung entgegen.

Die Anlagen sind im Anschluss an die bisherigen sechs Windräder in Richtung Alme und Nehden geplant. Sie sind rund 207 m hoch.