Weihnachtliche Disco in der Thülener Schützenhalle

Da ist wohl „Oh du fröhliche“ angesagt, wenn am ersten Weihnachtsfeiertag in der Thülener Schützenhalle bereits zum 21. Mal die beliebte Weihnachtsparty steigt. Die Discoparty beginnt um 20 Uhr in der weihnachtlich geschmückten Halle und das gleich mit einer „Happy Hour“: Wer bis 21 Uhr kommt, hat freien Eintritt.

Das ist eine der Neuerungen mit denen das neue Organisationsteam ein wenig frischen Wind in die Veranstaltung bringen möchte. Die 17 jungen Leute aus Thülen treten die Nachfolge der im Dorf recht bekannten „Bauwagen AG“ an. Die Stammtischbrüder haben sich nach 20 Jahren gewissermaßen aufs Altenteil zurückgezogen und werden jetzt den Abend vor der Theke verbringen.

Musik für Junge und Junggebliebene

„Das ist eine Party für alle Generationen und wir möchten ungern auf das Stammpublikum verzichten, das dieser Weihnachtsparty seit 20 Jahren die Treue hält“, so Mitorganisator Leonhard Becker. Schließlich habe DJ Chris O, der mit seinem Team für die Musik verantwortlich ist, in seinem unerschöpflichen Repertoire für Alt und Jung etwas parat. Angefangen von aktuellen Hits über jede Menge altbekannte Chartbreaker bis hin zu Oldies und Evergreens, vornehmlich aus den 80er- und 90er-Jahren.

Und „alle Jahre wieder“ weist der Veranstalter darauf hin, dass nur Jugendliche ab 16 Jahren Einlass gewährt wird. Außerdem haben Jugendliche bis 18 Jahren nur bis 24 Uhr Zutritt. Es wird eine Ausweiskontrolle geben.