Was 2019 im Altkreis Brilon besonders ärgerlich war

Es gibt Dinge im Laufe eines Jahres, über die kann man sich lange und herrlich aufregen - nur ändern kann man sie selbst nicht.

Krankenhaus ist insolvent

Dazu zählt die Nachricht vom 5. November aus Winterberg: Das St.-Franziskus-Hospital muss Insolvenzantrag stellen. 213 Arbeitnehmer sind davon betroffen. Ärgerlich: Der Gesetzgeber erkennt an, dass das Krankenhaus wichtig ist, sich allein aus seinen Erträgen aber nicht tragen kann. Das will das Land durch den sogenannten Sicherungszuschlag ausbügeln. Doch der kommt zeitlich verzögert, nicht in voller Höhe und zum Teil nur auf dem Klageweg. Das Hospital hofft nun, einen neuen Träger zu finden. Eine Tourismus-Hochburg wie Winterberg ohne ein Krankenhaus? Mehr als ärgerlich!

Sonderopfer für Maria Hilf

Auch das Briloner Maria-Hilf sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Die Stadt unterzieht ihr kränkelndes Krankenhaus einer Radikalkur: Eine neue Geschäftsführung, ein Sonderopfer der Beschäftigten und weitere Millionen aus der Stadtkasse sollen die Situation am Schönschede strukturell stabilisieren. Nach einem Rekord-Defizit von 3,8 Millionen Euro im vergangenen Jahr stehen die Zeichen nicht schlecht.

Blick auf das Maria-Hilf-Krankenhaus. Foto: Blossey / WP

Der vor Weihnachten veröffentlichte Geschäftsbericht stellt der früheren Geschäftsführung kein gutes Zeugnis aus. Da war einiges bei den Kosten aus dem Ruder gelaufen. „Leider“ sei mit den Konsolidierungsmaßnahmen erst nach dem Wechsel in der Geschäftsführung im April diesen Jahres begonnen worden. Wie sagte Bürgermeister Dr. Bartsch zur WP? Vergangenheit sei Vergangenheit, jetzt müsse man sich der Zukunft zuwenden. Trotzdem ärgerlich!

Trockenheit und Borkenkäfer

Erst die Trockenheit, dann auch noch der Borkenkäfer. Um den heimischen Wald ist es schlecht bestellt. 672.000 Euro will die Stadt Brilon eigentlich 2019 als Betriebsergebnis im Forstwirtschaftsplan erwirtschaften. Doch weit gefehlt. Die Stadt gibt weitere 600.000 Euro für ihren Stadtforst frei. Die Holzpreise liegen am Boden. Vor zwei Jahren hat man noch 90 Euro für den Festmeter Fichte bekommen. Und jetzt? Von zehn Euro ist die Rede. Waren 2019 noch 34.000 Festmeter Käfer-Holz angefallen, sind es im August schon 53.000. Und Forstdirektor Dr. Bub befürchtet, dass weitere 40.000 entnommen werden müssen. Dass es dann auch noch Probleme mit dem Abtransport gibt und die Polizei Container-Holz für China wegen der „Vorschrift zum Verpacken von Güterbeförderungseinheiten“ aus dem Verkehr zieht, ist schlicht und ergreifend ärgerlich!

Hülsenbeck hört auf

Keine gute Nachricht für die Stadt Marsberg. Ihr Bürgermeister Klaus Hülsenbeck tritt nicht für eine zweite Amtszeit an. „Das Herz sagt Ja, aber die enorme, auch gesundheitliche, Belastung lässt es nicht zu“, sagt der Mann, der die Finanzen der Stadt wieder ins Lot gebracht hat. Nicht nur die CDU in Marsberg hätte ihn gern gehalten.

Abgestorbene Fichten in der Sonne: Dürre, Klimawandel und Borkenkäfer fordern ihren Tribut. Foto: Oliver Berg / dpa

Eickler spielt nicht mit

Verärgert ist der Winterberger Bürgermeister Werner Eickler: Der 58-Jährige würde wohl nach 20-jähriger Tätigkeit noch einmal für den Chefsessel im Rathaus kandidieren. Doch die CDU verkündet, dass sich die Bürgermeister-Kandidaten einem parteiinternen Bewerbungsverfahren stellen und demokratisch gewählt werden sollen. Da macht Werner Eickler nicht mit. Er sieht darin eine Schwächung seiner Person und gibt bekannt, dass er für die CDU nicht antrete, wenn sie an ihrem Procedere festhalte.

Eine Frage der Botanik

Eine Hängepartie ist weiterhin das Feriendorf Gut Petershagen bei Brilon. Nachdem zum Jahreswechsel der Bremer „Extrem-Botaniker“ Jürgen Feder via sozialer Medien aufs Übelste die Planer der Anlage und Briloner Kommunalpolitiker beschimpft hatte, stellte sich heraus, dass er in der Sache Recht hat. Das rund sechs Hektar große Gelände ist zu weiten Teilen eine gesetzlich geschützte Magerwiese. In dem bisherigen Planverfahren müsse wohl jemand bewusst weggeschaut haben, um die vorhandene Artenvielfalt zu übersehen, meinte Feder. Kurzum: Planer Eckhard Lohmann verkleinert die Anlage und passt sie den botanischen Gegebenheiten an und legt Vorschläge zum Ausgleich des Eingriffs vor. Die Bezirksregierung Arnsberg prüft das Ganze im Zuge der erforderlichen Flächennutzungsplanänderung.

Gewerbesteuer retour

Eine Hiobsbotschaft muss Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer dem Rat übermitteln: Das Finanzamt habe die Stadt „vor wenigen Tagen“ darüber informiert, dass sie rund 2,5 Millionen Euro an bereits erhaltenen Gewerbesteuereinnahmen zurückzahlen müsse, so Wolfgang Fischer. Das reißt ein gewaltiges Loch in die Kasse. Wegen einer Vorauszahlung steigt die Summe sogar um 1,2 Millionen auf 3,7 Millionen Euro.

Appetit vergangen

Ach ja, und 2019 ging es um die Wurst. Die Wurst der Firma Wilke aus Berndorf. Nach drei Todesfällen durch mit Listerien belastete Produkte, die laut Robert Koch-Institut mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zusammenhang mit der Firma stehen, wird die Produktion Anfang Oktober durch die Überwachungsbehörde eingestellt. Die Waren werden weltweit zurückgerufen.