Noch gut drei Wochen läuft das Crowdfunding-Projekt des Musikvereins Eintracht Olsberg, bis zum 24. März, und mehr als die Hälfte der Spenden sind geschafft. Das Vorhaben: Zum 100-jährigen Vereinsjubiläum im nächsten Jahr soll der deutschlandweit gefragte Komponist Guido Rennert dem Verein und dem ganzen Hochsauerland ein Stück über unsere Region schreiben. Im Interview verraten Guido Rennert und Christof Burmann, MV Eintracht, was genau sie planen.

Wie kam der Kontakt zum Komponisten zustande, kannten Sie sich schon vorher?

Christof Burmann Über meinen Sohn Marius. Er hat als Posaunist 23 Monate lang seinen freiwilligen Wehrdienst beim Luftwaffenmusikkorps in Münster gemacht und studiert nun Jura in Berlin. Über seine Musikerkontakte spielt er weiterhin als Freiwilliger in den Semesterferien beim Musikkorps der Bundeswehr in Siegburg mit. So kam der Kontakt zu Guido Rennert, der dort festes Ensemblemitglied ist. Ich habe Guido eine WhatsApp geschickt und er war sehr schnell angetan von unserem Projekt und hat zugesagt.

Guido Rennert Da musste ich, ehrlich gesagt, nicht lange überlegen. Grundsätzlich bin ich immer gern bereit und froh, Musik zu schreiben. Das Heimat-Thema habe ich schon oft verarbeitet. Ich finde diese identitätsstiftende Geschichte gut, das Alleinstellungsmerkmal, ein eigenes Stück zu haben. Es macht Spaß, so etwas zu komponieren. Ich drücke dem Verein die Daumen!

Warum Guido Rennert, Herr Burmann?

Christof Burmann ist im Organisationsteam seines Vereins für das 100-jährige Jubiläum im Jahr 2021. Foto: Sonja Funke / Westfalenpost

Christof Burmann Wir kennen ihn von einigen Stücken, die wir aufgeführt haben und die uns gut gefallen, zuletzt haben wir beim Weihnachtskonzert sein Arrangement von „Kommet ihr Hirten“ gespielt. Als wir ihn angefragt haben, hat er gern zugesagt, aber darauf hingewiesen, dass so eine Komposition auch ihren Preis hat. Was ja auch logisch ist, wenn man sieht, welch hochkarätige Sachen er komponiert. Wir wollten auf jeden Fall kein kurzes Stück, darum mussten es mindestens die 4500 Euro sein, die wir nun über das Crowdfunding-Projekt sammeln. Und wenn es mehr Geld wird, haben wir die Option, das Stück länger zu machen oder auch noch ein Video zu machen.

Warum der Musikverein Olsberg, Herr Rennert?

Guido Rennert Über den Verein weiß ich ja bis dato noch nichts, das kommt erst, wenn das Projekt zustande kommt. Ich drücke feste die Daumen! Wenn es soweit kommt, lasse ich mir zum Beispiel auch gern mal ‘ne Aufnahme vom Verein geben. Insgesamt bin ich bereit, für jede Art von Ensemble ein Stück zu schreiben und das muss dann von mir so professionell gemacht sein, dass es zum Ort und den Musikern passt. Ich muss sehen, welche Möglichkeiten ich vor Ort habe, dass ich die Leute auch nicht überfordere. Das Sauerland kenne ich, obwohl ich gebürtiger Sachse bin, ziemlich gut. Ich lebe seit 30 Jahren im Rheinland und wir haben mindestens 15 Musiker aus dem Sauerland im Musikkorps. Da ist schon eine große Verbindung.

Was passiert, wenn die Projektfinanzierung gesichert ist?

Komponist und Klarinettist Guido Rennert (rechts) mit dem ehemaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher beim Jubiläum 25 Jahre Deutsche Einheit im Jahr 2015. Damals wurde Rennerts Freiheitssinfonie „Wir sind das Volk“ im ZDF aufgeführt. Foto: Privat

Guido Rennert Dann mache ich einen Ortstermin, um zu schauen, wie man das Stück aufbaut, was man macht. Es geht auch darum, etwas zu schaffen, das den Nicht-Musiker mitzieht, das Motiv muss gut und eingängig rüber kommen, das ist mir wichtig. Um inspiriert zu werden, muss ich mindestens einen Tag lang die Landschaft erleben, vielleicht was Kulturelles sehen, ein Fest, das gefeiert wird, oder auch Gebäude, die für die Region stehen. Zum Beispiel habe ich ja das Stück „Hamburg, Tor der Welt“ geschrieben, da habe ich vorher Sachen gesehen, auf die ich nie gekommen wäre. Viele Dinge, die mich inspirieren, wenn ich vor Ort bin, sind den Auftraggebern gar nicht so bewusst. In einem Ort gab es zum Beispiel eine alte Wassermühle, ein echter Schatz, den ich dann entsprechend vertont habe.

Na, da fällt den Olsbergern sicher spontan einiges ein, oder nicht?

Christof Burmann Wir werden ihn selbstredend herzlich in Empfang nehmen, uns Zeit nehmen, ein ganzes Wochenende und ihm zeigen wie wir leben, wie das Vereinsleben ist, aber auch die Highlights unserer Stadt. Der Olsberg ist bestimmend, die Ruhr, vielleicht auch die Bruchhauser Steine als etwas Markantes. Vielleicht fahren wir auch weiter in den Hochsauerlandkreis und gehen überregionaler vor, zeigen etwa die Himmelstreppe am Hennesee, den Kahler Asten. Unsere Gegend ist sicher geprägt vom Tourismus, egal ob Mountainbike oder Wandern, aber auch durch viel mittelständische Industrie. Und: Die Sauerländer sind sehr liebenswert, zwar manchmal stur, aber man kann sich auf sie verlassen. Es geht darum, wie wir leben und was unsere Heimat ausmacht. Da fällt mir gleich ein idyllisches Hotel ein, in dem wir dich unterbringen können...

Guido Rennert Ich wohne selbst auch eher im Niemandsland, im Vorbergischen. Einen Tag lang rumzugehen, Notizen zu machen, hat immer gereicht. Eine schöne Bergwanderung und dann eine kleine Alpen-Sinfonie fürs Sauerland, warum nicht? Wir müssen dann gucken, wie kompakt das Stück wird, ob es Suite- oder Ouvertüre-Charakter bekommt. Wichtig ist, dass es das Publikum annimmt, sich wiederfindet. Es nützt nichts, völlig abstrakte Musik zu machen, die vielleicht ein Wissenschaftler toll analysieren kann, mit deren Charakter aber niemand was anfangen kann.

Herr Burmann, aktuell sind 2800 von 4500 Euro gespendet. Wie wollen Sie auf der Zielgeraden noch Spender fürs Crowdfunding motivieren?

Christof Burmann Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es klappt, das andere Szenario habe ich gar nicht im Kopf. Wir müssen jetzt sehen, dass wir, auch über Bekannte und Freunde, noch einmal persönlich für das Projekt werben. Ja, wir sammeln Spenden für ein Musikstück, aber damit für etwas, das unsere Identität stärkt. Besonders attraktiv ist dieses Stück weil es ja bleibt und immer wieder gespielt werden kann. Wir möchten etwas schaffen, das Olsberg und die Region deutschlandweit bekannt macht. Wenn es klappt, und über das Crowdfunding so viele Leute beteiligt gewesen sind, hat das ja noch mehr Charme. Die Region wird ja immer noch zu Unrecht eher belächelt, dabei haben wir ja hier die besten Voraussetzungen, sozialer zusammen zu leben, besser als in Ballungszentren. Wir können stolz auf das sein, wofür wir hier leben und was wir tun. Da fällt mir ein, vielleicht können wir das Stück ja zum Beispiel „Hochsauerland-Suite“ nennen, das wäre auch eine Überlegung. Übrigens: Am 24. August 2021 soll das Musikkorps der Bundeswehr im Rahmen des Jubiläums bei uns auftreten, das könnte dann ja die fertige Suite aufführen, das würde sich doch anbieten. Es ist ein sehr spannendes Projekt, wir freuen uns drauf!

Spenden fürs Crowdfunding-Projekt unter. https://vb-sauerland.viele-schaffen-mehr.de/100-jahre-eintracht-olsberg oder auch analog als Überweisung an: Empfänger: Volksbank Sauerland, IBAN: DE 91 466 600 22 9937 802 990, BIC: GENODEM1NEH, Verwendungszweck: Crowdfunding-Projekt 100 Jahre MV Eintracht Olsberg.