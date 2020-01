Wann sich der Winter im Sauerland durchsetzen kann

Das freundliche Hochdruckwetter ist vorerst beendet. Am Freitag zieht ein Tiefdruckgebiet mit Wind und Regen über die Region, Samstag kann es in Hochlagen etwas Schnee geben und der Sonntag bleibt trocken.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Rund um den Jahreswechsel bestimmte eine klassische Inversionswetterlage die Verhältnisse im Sauerland. Die Berge lagen dabei oft in einer milden und sehr trockenen Luftmasse. So waren die Nächte auf dem Kahlen Asten teilweise frostfrei. Besonders bemerkenswert war aber die extrem niedrige Luftfeuchtigkeit, welche teilweise bis auf unter 10 % gesunken ist. In den kommenden Tagen steigt diese aber wieder auf normale Werte von meist deutlich über 80 % an, denn Wolken und Regen ziehen heran. Diese prägen vor allem den Freitagnachmittag und Abend. In der Nacht zu Samstag zieht der Niederschlag nach Süden ab, die Wolken lockern teilweise auf und die Temperaturen sinken in den leichten Frostbereich. Vorsicht Glättegefahr. Am Samstag ziehen dann einige Schneeschauer durch, allerdings wird sich wohl nur ab 600-700 eine dünne Schneedecke von etwa 2 bis 4 cm bilden können. Am Sonntag und auch zum Start in die neue Woche beruhigt sich das Wetter rund um den Kahlen Asten dann wieder. Neben Wolkenfelder zeigt sich auch mal die Sonne und es bleibt meist trocken.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Blendet man aus, dass das neue Jahr im gesamten Sauerland schneefrei begann, so war der Eindruck vor allem nahe der hessischen Grenze recht winterlich. So startete Medebach am Donnerstag beispielsweise mit -5°C in den Tag. In Westheim bei Marsberg sank das Quecksilber sogar auf -6,3°C. Auch am Tag wurde der Gefrierpunkt nur knapp überschritten. Mit dieser „Talkälte“ ist es nun aber vorerst wieder gewesen, denn Tiefausläufer, die aus Westen heranziehen, sorgen für Wind und damit für eine Durchmischung der Luftmassen. So stellt sich wieder das normale Temperaturgefüge mit kälteren Bergen und milderen Tälern ein. So fallen die Niederschläge am Freitagnachmittag durchweg als Regen und auch am Samstag ist der Regenanteil größer als der Schneeanteil. Einige Flocken verirren sich dann aber doch in den Regen, nur in den höchsten Lagen der Stadtgebiete bleibt dieser Schnee aber auch für kurze Zeit liegen. Am Sonntag ziehen die Schauer dann wieder ab, die Sonne kommt zeitweise zum Vorschein und die Temperaturen ändern sich kaum. Am Montag setzt sich das ruhige Wetter fort.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Spannend war das Wetter zwischen den Jahren vor allem rund um Brilon – nicht in Bezug auf Winterwetter, so wie man es um diese Jahreszeit eigentlich erwarten könnte, sondern vielmehr in die andere Richtung. Am Montag vor Silvester drehte der Südwind so richtig auf und sorgte für eine echte Föhnlage wie man sie sonst nur aus den Alpen kennt. Bei einer Temperatur von bis zu 12°C lag die Luftfeuchte auch im Tal teilweise bei staubtrockenen 15 %. Von solchen Verhältnissen sind wir zwischen Ruhrtal und Briloner Hochfläche zum Start ins Wochenende aber weit entfernt, denn zum einen zeigt liegt die Feuchte bei Wind und Regen oft über 90 % und zum anderen sind die Temperaturen doch ein gutes Stück frischer. Am Samstag fallen dann ab etwa 500 m Höhe auch einige Schneeflocken, liegen bleiben wird in den Stadtgebieten von Brilon und Olsberg aber kaum etwas. Nach einer leicht frostigen Nacht zum Sonntag kann sich die Sonne dann zumindest hin und wieder durchsetzen, Schauer fallen dann nur noch ganz vereinzelt. Am Montag startet die neue Woche überwiegend ruhig und noch recht kalt.

Trend: Der Winter kann sich im Sauerland auch weiterhin nicht richtig festsetzen. Ab Dienstag ziehen wieder neue Niederschlagsgebiete mit milder Luft durch. Auch auf den Bergen regnet es meist.