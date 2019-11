Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verkaufsoffen

Geschäfte.Am 1. Adventssonntag sind die der Innenstadt von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Zum ersten Mal ist am Sonntag der Falkner Markus Kroll aus Kleinenberg von 13 Uhr bis 17 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt.

Um 15 Uhr kommt der Nikolaus.

Die Hütten des Weihnachtsdorfes sind an allen drei Tagen ab 12 Uhr geöffnet.

Am Freitag schließen sie um 21 Uhr, am Samstag um 22 Uhr und am Sonntag um 20 Uhr.