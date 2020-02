Vatikan-Experte Andreas Englisch über Päpste und Korruption

Er kennt sich aus im Vatikan wie kein Zweiter. Seit 1987 lebt und arbeitet Andreas Englisch in der ewigen Stadt als Vatikankorrespondent. Er stand in engem Kontakt zu Papst Johannes Paul II. und gehörte zu den Journalisten, die Benedikt XVI. auf seinen Reisen begleiten durften. Bereits 2007 hat Andreas Englisch Jorge Mario Bergoglio in Brasilien persönlich kennengelernt.

Er ist gerngesehener Gast in TV-Talkshows und auch im Kloster Bredelar. Aus dem Vatikan, über erlebte Anekdoten mit „seinen drei Päpsten“ und wie er überhaupt nach Rom kam, plauderte der Journalist mit Akkreditierung im Vatikan am Mittwochabend im Festsaal der ehemaligen Abteikirche im Kloster Bredelar und lüftete dabei manche Geheimnisse der Ewigen Stadt, die er auch in seinem neuen Buch „Mein Rom“ beschreibt.

Der Fördervereinsvorsitzende Johannes Schröder, freute sich, wie er in der Begrüßung der Gäste betonte, dass der ausgewiesene Vatikan-Experte jetzt schon zum zweiten Mal nach Bredelar gekommen ist, „denn niemand hat einen so intimen Blick auf die Vorgänge im Vatikan, wie er“, und dass so viele Zuhörer aus dem weiten Umkreis gekommen waren.

Ausgewiesener Vatikankenner

Witzig und gut gelaunt nahm Andreas Englisch von Anfang an die Zuhörer mit und versprach, „zu versuchen, dass zu tun, was ich am schlechtesten kann: langsam sprechen.“ Das gelang im allerdings nur am Anfang. So erfuhren die Zuhörer, wie er 1987 als 24-Jähriger nach Rom kam und da eigentlich nur seine jetzige Frau heiraten wollte. Davor hatte er in Hamburg beim Fernsehen gejobbt. Das Ersparte war schnell weg und eine amerikanische Agentur suchte einen Vatikanfachmann. „Ich kannte mich zwar nicht aus mit der Kirche. Der Papst war mir total egal.“ Aber als er gesagt hatte, dass er mal Messdiener war, „hatte ich Schwupps den Job.“

Zu der Zeit sei Rom ganz anders gewesen. Es war die Zeit des kalten Krieges. „Russische Kollegen schmuggelten falsche Priester ein, um den Vatikan auszuspionieren“. Aus einem Benediktiner Kloster funkte ein Mönch Nachrichten aus dem Vatikan an die Stasi. Englisch: „Papst Johannes Paul wusste, dass es vor Spionen im Vatikan nur so wimmelte.“ Er hatte eine Gegenspionage aufgebaut.

Wenn Andreas Englisch von „seinen“ drei Päpsten erzählt, nennt er sie oft bei ihren weltlichen Namen. Angesprochen werden sie mit ihren offiziellen Titel Heiligkeit oder Heiliger Vater. Auch das erfahren die Zuhörer. Papst Franziskus aber sei anders als seine Vorgänger. Er lege weder Wert auf päpstliche Privilegien noch die offizielle Anrede. Als er ihn anfangs angeredet habe mit Heiliger Vater habe er geantwortet: „Ja, Heiliger Sohn?“

Anders als seine Vorgänger lebt Papst Franziskus im Gästehaus und nicht im Papstpalast mit 1799 Zimmern. Er isst in der Mensa, wie die Kardinäle auch, braucht keinen Butler und keine Sekretärin. Auf seinen Auslandsreisen nimmt er immer einen „ganz normalen Menschen“ mit, wie seine Waschmaschinenfrau, die in Schweden gerne mal Königin Silvia kennenlernen wollte.

Rücktritt von Benedikt XVI.

Die Zuhörer erfahren auch, welche Gründen zum Abdanken von Papst Benedikt XVI. geführt haben. Englisch: „Josef Ratzinger passte überhaupt nicht nach Rom. Die Römer sind inkonsequent, laut und undiszipliniert.“ Papst Benedikt das Gegenteil. „Von Anfang an sah das so aus, als würde das nichts werden“. Korruption, Machtmissbrauch, Ränkespiele hätten letztendlich dazu geführt, das Benedikt XVI. am Rosenmontag 2013 seinen Rücktritt als Papst bekanntgab.

Andreas Englisch spricht im Kloster Bredelar über Rom und seine Päpste. Foto: Annette Dülme

Nach seinem eineinhalbstündigen Vortrag verriet er: „Durch meine Arbeit für die Kirche bin ich ein gläubiger Mensch geworden. Und das hat mein Leben bereichert.“ Danach setzte er sich an den Büchertisch und signierte gekaufte Exemplare mit seinem Namen.