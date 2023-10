Umfrage: Leiden Sie unter dem Hausarztmangel in Brilon?

Brilon. In Brilon fehlen Hausärzte. Entsprechend groß war am Montag der Ansturm auf die neue Praxis von Dr. Redenbach. Betrifft Sie der Hausarztmangel?

Rund 50 Meter lang ist am Montagmorgen die Schlange vor der neuen Hausarztpraxis von Dr. Redenbach in Brilon. Stundenlang warten Patientinnen und Patienten auf die Aufnahme. In Brilon fehlen derzeit Hausärzte.

Wir möchten von Ihnen wissen: Leiden Sie unter dem Hausarztmangel?

Falls Sie die Umfrage nicht sehen, klicken Sie hier: zur Umfrage

