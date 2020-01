Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Typisierung am Sonntag

Die Typisierungsaktion findet am Sonntag, 26. Januar, von 13 bis 17 Uhr in der Schützenhalle Medebach, Schützenstr. 27, 59964 Medebach statt. Auch Besucher, die sich nicht typisieren lassen können, sind herzlich willkommen. Für Verpflegung und Kinderbetreuung ist gesorgt.

Es gibt ein Spendenkonto der DKMS: DE70 700400 60898 7000186, Stichwort „Florian“. Weitere Infos finden sich unter dkms.de und deifeld.de.

Von den Bahnhöfen in Winterberg (Halt in Elkeringhausen und Küstelberg) sowie Brilon (Halt in Willingen/Bahnhof) fahren um 13 und 15 Uhr Busse nach Medebach. Die Rückfahrzeiten werden unterwegs bekanntgegeben. Es wird um Anmeldung mit Personenzahl unter info@ohne-papa-gehts-nicht.de gebeten. Die Feuerwehr Medebach bietet im Stadtgebiet einen Fahrservice an. Interessenten können sich ab sofort unter dkms@feuerwehr-medebach.de melden oder am Sonntag unter 0173-2613976 anrufen. Die Feuerwehr bittet darum, Fahrgemeinschaften zu bilden. Auswärtige Besucher werden von der Feuerwehr auf Parkplätze eingewiesen.