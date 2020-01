Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Treffen Ende März im Museum Haus Hövener

Im Zusammenhang mit dem Kriegsende vor 75 Jahren steht eine Gedenkveranstaltung am 29. März um 15 Uhr im Museum auf dem Programm.

Heimatbund-Vorsitzender Winfried Dickel: „Es gibt einige wichtige Eckpunkte, die mit dem Kriegsende verbunden sind: Am 29. März rückten die amerikanischen Truppen in Brilon ein und bereiteten dem Spuk des Nationalsozialismus ein Ende. Stadtoberamtmann Johannes Martini übergab damals die Stadt kampflos an die Befreier. Aber wir wollen auch auf die schlimmen Jahren zwischen 1933 und 1945 zurückblicken und auf das Leid der 121 jüdischen Mitbürger, der 800 toten Briloner Soldaten, auf das Gefangenenlager in den Aa-Wiesen und auf den Neuanfang.“ Dazu gibt es auch zahlreiche Exponate im Museum - darunter viele Totenzettel gefallener Soldaten.

Wer an diesem Nachmittag teilnehmen möchte, muss sich anmelden - und zwar unter 02961 - 963 99 01 oder per Mail unter museum@haus-hoevener.de.