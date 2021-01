Tourismus-Situation in Winterberg bleibt angespannt

Am Kahlen Asten bei Winterberg waren an Neujahr wieder viele Tagestouristen unterwegs.

Winterberg Der Touristen-Ansturm auf Winterberg hat über Neujahr angehalten - leicht verringert. So war es in der Stadt und am Kahlen Asten.

Winterberg. „Gut besucht“ sei der Ort gewesen. „Wir hätten uns gewünscht, dass die Menschen zu Hause bleiben“, sagte Stadtsprecherin Rabea Kappen am Freitag der Deutschen Presse-Agentur - „aber es klappt nicht“. Zwar sei der Ansturm an Silvester nicht so hoch gewesen, und auch am Freitag sei es nicht so voll wie vor einer Woche gewesen. Aber dennoch waren die Straßen auf dem Weg nach Winterberg und in dem Wintersportort wieder verstopft.

Besucherströme sind nur etwas weniger geworden

Tief verschneite Landschaft, Dauerfrost, Sonnenschein – eigentlich ideales Wetter für einen Winterausflug ins Hochsauerland. Eigentlich – wenn es keine Pandemie und deshalb einen Lockdown gäbe. Seit einer Woche werden Winterberg und die umliegenden Höhendörfer jeden Tag von Tagestouristen geflutet. Auch am Neujahrstag wälzen sich wieder Menschenmassen ins Hochsauerland. Die seit Silvester deutlich verschärften Maßnahmen der Stadt greifen, die Besucherströme sind etwas weniger geworden. Die Situation auf den Straßen und Parkplätzen wird ruhiger als noch Wochenanfang. Doch die Pisten im Skiliftkarussell sind weiterhin voll.

Maskenpflicht ist vielen Ausflüglern nicht bekannt

In der Winterberger Innenstadt ist es am Neujahrstag relativ ruhig. Sie ist durch die geschlossenen Gastronomiebetriebe und Geschäfte nicht interessant für die Tagestouristen. In Richtung Skigebiet wird es deutlich voller auf der Straße, ebenso auf dem Parkstreifen und auf dem Bürgersteig. An vielen Laternenmasten weisen Schilder auf die Maskenpflicht hin. Doch noch nicht einmal die Hälfte der Menschen trägt einen Mund-Nasenschutz. Das bestätigen auch Security-Mitarbeiter, die am Kahlen Asten die Blechlawinen in Schach gehalten und zeitweise auch den Parkplatz gesperrt haben. Standardfrage dort: „Wo ist hier eine Toilette?“ Nur wenige wissen aus den Medien, dass alles geschlossen ist. Auch die seit Silvester herrschende Maskenpflicht ist vielen Ausflüglern nicht bekannt. Die meisten folgen der Aufforderung durch die Security, einige werden jedoch auch ungehalten und fangen an zu diskutieren. Zwischenzeitlich kontrollieren das Ordnungsamt und die Polizei, auch Bürgermeister Michael Beckmann ist unterwegs und macht sich ein Bild von der Lage.

Campingstühle und Picknicktaschen dabei

„Rettet die Natur“ lautet die Infotafel an einem der typischen Holzstämme am Kahlen Asten. Irgendwas scheinen die Besucher daran jedoch nicht verstanden zu haben, der Stamm ist rundherum mit gelben Flecken im Schnee und einem dicken, bereits plattgetretenen Haufen auf dem Wanderweg verschmutzt. Obwohl breite Wanderwege durch die weitläufigen Heideflächen führen, laufen zahlreiche Besucher mitten durch die Naturschutzflächen. Einige haben Campingstühle und Picknicktaschen dabei. Zahlreichen Besuchern scheint ein Selfie im Schnee wichtiger zu sein als die wunderschöne Natur rundherum selbst. Einige haben sich extra in trendige Klamotten geworfen, die sich offensichtlich eher für soziale Medien als für handfeste Winterwanderungen eignen. Selbst die Schoßhündchen trippeln in passenden Mäntelchen durch den Schnee und kläffen aufgeregt die weiße Pracht an.

Wo weniger Betrieb ist als an den Tagen zuvor

Die wenigen Straßen im Nachbardorf Lenneplätze sind von parkenden Autos gesäumt. Auf den weitläufigen Wanderwegen verlieren sich die Schnee-Fans, hier herrscht kein solches Gedränge wie in Winterberg. Auch die Postwiese in Neuastenberg ist zwar gut besucht, aber nicht übervoll. Aus einem parkenden Auto mit Dortmunder Kennzeichen schallt laute Musik. Einem Anwohner platzt der Kragen: „Wir wohnen hier und müssen die Menschenmengen jeden Tag ertragen. Machen Sie wenigstens die Musik leise. Wenn wir Sauerländer nach Dortmund fahren, beschallen wir doch auch nicht das halbe Ruhrgebiet!“ Seine Ansprache wirkt nur wenige Sekunden, dann wird das Radio wieder voll aufgedreht.

Auch wieder Drifter unterwegs

Ein PS-starker Wagen schleudert über einen Parkplatz, vier junge Männer darin feiern ihre Rutschpartie und filmen die durchdrehenden Reifen aus dem Autofenster. Der Bolzplatz in Lenneplätze, der im vergangenen Winter immer wieder von Driftern völlig umgepflügt wurde, ist rundherum mit dicken Baumstämmen eingefasst, die ähnlichen Besuch in dieser Saison abhalten sollen.

Appelle der Stadt

Als die Sonne am ersten Tag des Jahres 2021 farbenprächtig untergeht, melden die Verkehrsnachrichten sieben Kilometer Stau zwischen Winterberg und Olsberg. Drei Kilometer weniger als die letzten Tage um diese Zeit. Aber immer noch zu viel.

Die Stadt hatte mehrfach dazu aufgerufen, wegen der Corona-Pandemie und der geschlossenen Skilifte auf Besuche zu verzichten. Kontrollen von Tagesausflüglern und Einschränkungen beim Parkplatzangebot hatten bislang nur geringfügig geholfen. Die Maskenpflicht wurde auf weitere Gebiete im Stadtgebiet ausgeweitet. Webcams der Winterberger Skipisten sind vor Tagen abgestellt worden, um nicht weitere Besucher anzulocken. (mit dpa)