Thülen: So feierte der Karnevalsverein die fünfte Jahreszeit

Thülen. In der Schützenhalle in Thülen lud der Karnevalsverein zur fünften Jahreszeit ein. Dort warteten nicht nur JVA-Schließer, sondern auch IKEA-Damen.

Zum Finale der fünften Jahreszeit stieg in der mehr als gut besuchten Schützenhalle die große Prunksitzung des Thülener Karnevalsvereins. Unter der Regentschaft von Prinz Rolf I. und seiner Prinzessin Anja II. (Tober) und Sitzungspräsident Christof Stein boten mehr als hundert Aktive dem närrischen Volk ein buntes Programm, dass das Eintrittsgeld wert war.

Thülener Karnevalsverein bittet zur fünften Jahreszeit 1 / 19 Thülener Karnevalsverein bittet zur fünften Jahreszeit Unter der Regentschaft von Prinz Rolf I., seiner Prinzessin Anja II. (Tober) und Sitzungspräsident Christof Stein gab es ein buntes Programm. Foto: Joachim Aue

Da nach altem Brauch in Thülen das amtierende Königspaar auch das Narrenzepter schwingt, haben Rolf und Inga jetzt auch im Dorf das Sagen. Allerdings nur auf Zeit, denn den Dorfschlüssel wird Ortsvorsteher Johannes Becker am Aschermittwoch wohl wieder an sich nehmen. Nach der Proklamation legten die Tanzgarden nicht nur für das Prinzenpaar einen flotten Marsch aufs Parkett, sondern auch Lenn I. und Inga I., die den karnevalistischen Nachwuchs regieren.

Gardetänze und Showballett

Im Verlauf des Programms, das von den Thülener Musikanten mitgestaltet wurde, waren die jungen Thülener Damen sehr gefragt. Ob bei den diversen Gardetänzen oder auch im Showballett als „Happas“ und beim Wandeln auf den Spuren von Hänsel und Gretel. Das Publikum ging begeistert mit und sparte nicht mit tosendem Applaus. Den bekamen auch das Männerballett sowie die beiden Solomariechen Alexandra und Melanie für ihren gelungenen Auftritt zu hören.

Doch damit nicht genug für’s Auge, denn aus Scharfenberg waren die Gruppe „Satisfaction“ und die Schließer der JVA des Besenbinders zu Gast. Zuvor hatte der langjährige Sitzungspräsident Christof Stein sein Amt an Leo „Knubbel“ Becker abgegeben, der in Zukunft durchs Programm führen wird.

Lacher in der Thülener Bütt

Bleibt noch zu erwähnen, dass in der Bütt Benni Vössing als Schützenbruder die Lacher auf seiner Seite hatte und dass die Damen von „IKEA“ nicht gerade viel mit dem Möbelhaus am Hut hatten, sondern für eine Menge gute Laune sorgte. Nach dem Finale nutzten die zahlreichen Besucher die Gelegenheit und tanzten in allen Räumen zur Musik der Band „MusicOne“.

Beim heutigen Rosenmontagszug ziehen die Narren ab 14.01 Uhr mit jeder Menge Fußgruppen und auch Motivwagen durch das Dorf und anschließend zur Schützenhalle, wo DJ Volker Schneider zur Karnevalsparty bittet.