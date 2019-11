Täter wird im Gericht in Brilon zum Sanitäter

Da wurde der Täter zum Sanitäter: Als es während einer Verhandlungspause vor dem Schöffengericht Brilon im Saal nebenan plötzlich hoch her ging, zwei Wachtmeister herbeieilten und durchdrang, dass dort jemand auf dem Boden liege, drehte sich der Angeklagte um und griff beherzt ein. Vor dem Familienrichter war Beteiligten das süditalienische Temperament durchgegangen, bei dem allgemeinen Aufschaukeln der Emotionen hatte eine hoch erregte Frau urplötzlich ein Fläschen Beruhigungsmittel angesetzt, einen ordentlichen Zug genommen und war kurz darauf hinweggedämmert. Der Angeklagte brachte sie in eine stabile Seitenlage und kümmerte sich, kurz darauf kam der Rettungswagen. Der Notfalleinsatz brachte dem Angeklagten leider keinen Bonus. Wegen gemeinschaftlichen Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung kassierte er eine Freiheitsstrafe von anderthalb Jahren. Ins Gefängnis braucht er gleichwohl nicht. Das Gericht setzte die Strafe zur Bewährung aus.

Erste Mal mit Gesetz in Konflikt

Es war das erste Mal, dass der 36-Jährige mit dem Gesetz in Konflikt kam. Selbst Oberstaatsanwalt Poggel fand die Tat angesichts der Vorgeschichte zwar „verständlich“, er wollte aber nicht so weit gehen, deshalb gleich einen minderschweren Fall anzunehmen. An einem Herbstabend vergangenen Jahres war der Angeklagte mit einen Rollkommando bei einem Dealer, der ihn bei einem Drogengeschäft in Marsberg abgezogen hatte, aufgekreuzt, hatte den Kontrahenten niedergeschlagen und und ihm einen hochwertigen PC sowie zwei Handys abgenommen - „Das war ein Raub“, so der Oberstaatsanwalt.

Gericht schickt Polizeistreife los

Neben dem Geschädigten belastete auch dessen Freundin den Angeklagten. Sie war von einem Mittäter zu Boden gedrückt worden. Auch den hatte sie am ersten Verhandlungstag anhand seiner auffallenden Augenfehlstellung wiedererkannt. Zudem hatte eine Mitbewohnerin die geräuschvolle Aktion im Souterrrain des Mehrfamilienhauses mitbekommen.

Die für den zweiten Verhandlungstag geladene weitere Zeugin, eine ehemalige Freundin des Mittäters, war nicht erschienen, an der dem Gericht bekannten Adresse lebt sie, wie eine telefonische Nachfrage durch den Vorsitzenden Richter ergab, angeblich seit einem Jahr nicht mehr. Der Versuch, ihren aktuellen Aufenthaltsort über ihren Vater herauszufinden, scheiterte ebenfalls. Der eigens losgeschickte Streifenwagen konnte an der Anschrift niemanden erreichen.

Verteidiger: Im Zweifel für den Angeklagten

Verteidiger Cramer (Paderborn) wunderte sich über diesen ungewöhnlich hohen Amtsermittlungs-Aufwand, den Vorsitzender Richter Hans-Werner Schwens unternahm, um den Vorfall weiter aufzuklären. Für Cramer standen nach der Beweisaufnahme zu viele Fragezeichen im Raum. Das mehrfach wegen kleinerer Delikte zu Arresten und einer Geldstrafe verurteilte Opfer sei „ein notorischer Lügner“, zudem habe er einen Grund gehabt, sich für den Überfall, der in der Tat stattgefunden hat, an seinem Mandanten zu rächen.

Altkreis Brilon Raub und Betrug im Spiel § 249 des Strafgesetzbuches sieht für Raub eine Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr vor, in minderschweren Fällen können es zwischen sechs Monaten und fünf Jahren sein. Die Vorgeschichte: Der Angeklagte hatte sich mit dem später Geschädigten auf dem Parkdeck des Marsberger Burghof-Centers zu einem Drogendeal verabredet. Doch statt wie vereinbart für 650 Euro 100 Gramm Marihuana zu besorgen, haute der Dealer mit der Vorkasse ab. Dafür hatte ihn das Amtsgerichts Marsberg wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt.

Dass die Freundin des Opfers seinen Mandanten und einen weiteren Mittäter erkannt haben will, könnte daran gelegen haben, dass sie von ihrem Freund „ein Stück weit kontaminiert“ gewesen sei. Er hatte ihr die Facebook-Fotos der beiden gezeigt. Für einen Schuldspruch, wandte sich der Verteidiger wohl vor allem an die beiden Schöffinnen, müsse sich das Gericht „zweifelsfrei sicher“ sein - „Aber können Sie das?“ Cramer forderte Freispruch. Nebenbei: Der Angeklagte hat sich an beiden Verhandlungstagen nicht zu den Vorwürfen geäußert, sondern die ganze Verteidigung seinem Anwalt überlassen.

1300 Euro für gemeinnützige Einrichtung

„Natürlich“, sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung, gebe es in den belastenden Aussagen der Zeugen Widersprüche. Das sei nach einem Jahr normal, denn: „Alles andere würde mich auch stutzig machen.“ Das Gericht habe es sich „nicht leicht“ gemacht, am Ende, so der Vorsitzende Richter, seien aber „keine ernsthaften Zweifel übrig geblieben“. Auch das Gericht habe die Tat angesichts des vorangegangenen Betrugs bei dem Drogengeschäft als „durchaus nachvollziehbar“ eingestuft.

Mit seinem Strafmaß blieb das Gericht unter dem Strafantrag der Staatsanwaltschaft. Die Strafe wurde für zweieinhalb Jahre zur Bewährung ausgesetzt, zudem muss der Angeklagte 1300 Euro Geldbuße an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig,