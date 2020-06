SV Rot-Weiß Titmaringhausen schreibt Chronik zum Jubiläum

Titmaringhausen. Die Titmaringhäuser lassen sich die Feierlaune nicht verderben: Das Sportfest verschiebt sich zwar wegen Corona, gefeiert wird aber trotzdem.

Der Sportverein Rot-Weiß Titmaringhausen wird 75 Jahre alt. Aber wer kennt die vielen Geschichten rund um den SV? Oder weiß, wie viele verschiedene sportliche Aktivitäten man in dem jetzt schon 75 Jahre alten Verein ausüben kann? Wer es nicht weiß, sollte in der neu erschienenen Vereinschronik stöbern.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Das fünfköpfige Redaktionsteam hat in monatelanger Recherche viele Bilder und Geschichten rund um die Sportler des Ortes zusammengetragen und sie in einer knapp 200 Seiten umfassenden Chronik drucken lassen.

Mountainbike, Tennis, Fußball, Laufen, Ski

Neben dem Fußball hat sich in Titmaringhausen auch jede Menge Breitensport etabliert: Die „Tit Open“ auf dem eigenen Kunstrasen-Tennisplatz oder der jedes Jahr im September stattfindende 3-Täler Mountainbike-Marathon finden sich in der Chronik genauso wieder wie der Ski- und Laufsport.

Eigentlich hatten sich die Titmaringhäuser ihr 75-jähriges Vereinsjubiläum anders vorgestellt. Das große Jubiläumssportfest vom 19. bis 21. Juni muss jedoch wegen der allgemeinen Corona-Lage ins nächste Jahr verschoben werden.

Die Jubiläumsfeier soll aber – sofern es die Rahmenbedingungen zulassen – am 31. Oktober mit dem Stadtsportlerball in der Schützenhalle in Titmaringhausen ausgerichtet werden. Die Vereinschronik kostet 20 Euro und ist ab 17. Juni erhältlich bei: Dorfladen Frische Kiste Oberschledorn; Tourist-InfoMedebach; Tabak Humberg Medebach; Graf Stolberg-Hütte Usseln und bei den Vorstandsmitgliedern des Sportvereins.