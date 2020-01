SV Brilon wird 100 Jahre alt und gibt große Party

Es ist einer der größten Sportvereine im Altkreis Brilon: Der SV Brilon hat über 500 Mitglieder. Die Fußballer sind fünfmal in die Landesliga aufgestiegen, aber seit Neuestem strebt auch die Tischtennisabteilung nach Erfolgen. An diesem Wochenende (25./26.1) feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen.

Die Anfänge

Der Verein wurde in den politisch unruhigen und wirtschaftlich schweren Zeiten nach dem Ersten Weltkrieg im Herbst 1920 in der Gaststätte Heitzig, der heutigen Ratsschänke, gegründet. Als Vereinsfarben wurden Schwarz und Weiß gewählt. Die Stadt Brilon stellte dem Verein die Lehmkuhle an der Jakobuslinde als Sportstätte zur Verfügung. Das erste offizielle Spiel wurde am 1. November 1920 in Thülen ausgetragen.

1950 wurde an der Jakobuslinde ein neuer Platz gebaut. In den 50er Jahren und Anfang der 60er spielte der SVB sieben Jahre lang in der Landesliga (1954/55, 1956/57 und von 1959 bis 1964), der damals höchsten Amateurklasse.

Mit dabei war auch Karl Heinz Ehlert aus Thülen, der den ersten Aufstieg miterlebt hat. „Damals gab es keinen Hass und keine Missgunst. Da ließ keiner auf den anderen etwas kommen. Nach dem Training und Spiel wurde noch zusammengehockt und diskutiert. Café Starke war unser heimatliches Nest, wo wir immer rein gekrochen sind. Das war einfach eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte“, erinnert sich der rüstige 97-Jährige.

Die Jugendarbeit

In den 70er Jahren blühte die Jugendarbeit im Verein auf. Die A-Jugend schaffte mit einem seinerzeit überragenden Winni Brandenburg unter Kurt Balkenhol (+) und Günter Engemann (+) den Aufstieg in die zweigeteilte Westfalenliga, die damals höchste Spielklasse.

In der Saison 1977/78 stellten sich die Nachwuchsteams der Bundesligisten Borussia Dortmund (3:5) mit dem langjährigen BVB-Torhüter Eike Immel und VfL Bochum (0:1) vor je über 1000 Besuchern an der Jakobuslinde vor. Aber auch Michael Rummenigge von Borussia Lippstadt, der später für den FC Bayern und Borussia Dortmund auf Torjagd ging, war als prominenter Spieler in Brilon. Bei einem Freundschaftsspiel gegen die A-Jugend von Schalke 04 (1:6) waren fast 2000 Besucher an der Jakobuslinde.

In der Saison 1977/78 stellten sich die Nachwuchsteams der Bundesligisten Borussia Dortmund (3:5) mit dem langjährigen BVB-Torhüter Eike Immel und VfL Bochum (0:1) vor je über 1000 Besuchern an der Jakobuslinde vor. Aber auch Michael Rummenigge von Borussia Lippstadt, der später für den FC Bayern und Borussia Dortmund auf Torjagd ging, war als prominenter Spieler in Brilon. Bei einem Freundschaftsspiel gegen die A-Jugend von Schalke 04 (1:6) waren fast 2000 Besucher an der Jakobuslinde.

„Die Trainer haben seinerzeit mit den vier auswärtigen Spielern einen sehr guten Griff getan. Da passte einfach alles. Die Kameradschaft war einzigartig und hatte einen großen Anteil am sportlichen Erfolg“, erzählt Winfried Brandenburg, und ergänzt: „Zunächst hatten wir gehörigen Respekt vor den großen Namen. Als wir aber gemerkt haben, dass wir mithalten konnten, sind wir von Spiel zu Spiel stärker geworden. Den Sprung in die eingleisige Westfalenliga haben wir nur um einen Punkt verpasst. Am Ende reichte es bei zwölf Mannschaften nur zum 7. Platz.“

Kurz-Interview Drei Fragen an Hans Bange 1. Wie unterscheidet sich das Vereinsleben heute von früher? Früher war alles geselliger und kameradschaftlicher. Da war der Verein eine große Familie. Nach der aktiven Zeit habe ich mich über Jahrzehnte lang mit Freunden jeden Sonntagmorgen bei Starken zum Frühschoppen getroffen. Da ging es nur um Fußball. Heute muss man froh sein, wenn nach dem Spiel noch Spieler zusammensitzen. Meines Erachtens wird heute alles professionell gesteuert. Die Handys stehen im Blickpunkt. Der Zusammenhalt und die persönlichen Gespräche bleiben dabei auf der Strecke. 2. Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Da gab es viel. So mussten sich die Spieler in der Engelbertschule umziehen und dann zum Platz laufen. Das waren schon einige Meter. Gleiches passierte nach dem Spiel. Je nach Spielausgang gab es dann auch schon mal kaltes Wasser in der Schule. Dort gab es zehn Brausetassen, die für die Spieler des SVB bestimmt waren. Die Gäste bekamen den Raum mit den sechs Wannenbädern. Das war aber zur damaligen Zeit auch schon etwas Besonderes. Spieler aus Altenseelbach konnten das nicht begreifen, da sie daheim immer nur eine Tonne zum Waschen hatten. 3. Was waren die Höhen und Tiefen in Ihrer 62-jährigen Vereinsarbeit? Die Höhen waren sicherlich die Schlachten gegen Sundern und Warstein. Da waren an der Jakobuslinde immer viele Zuschauer. Es lag immer viel Zündstoff in der Luft. Dazu war jeder Aufstieg, vor allem die drei in den 50er Jahren in die Landesliga, etwas Besonderes. Hier wurden die Spieler wie die Könige hofiert. Im Gegensatz dazu stehen natürlich die drei Abstiege in die Kreisliga A. Das war immer traurig. Auch die Niederlagen in den 80er und 90er Jahren gegen den Ortsnachbarn SV Thülen haben mich auch immer schwer gewurmt.

Die erfolgreiche Jugendarbeit trug auch bei den Senioren Früchte. Pünktlich zum 60-jährigen Jubiläum stieg die 1. Mannschaft zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte in die Landesliga auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Verein über 500 Mitglieder und stellte zehn Junioren-, drei Senioren- und eine Altherrenmannschaft. „Wir hatten eine gute Mannschaft und einen guten Trainer. Da war der Aufstieg einfach vorprogrammiert“, blickt der damalige Vorsitzende Gerhard Schröder zurück.

Dazu wurden in der Vereinsgeschichte zahlreiche Fahrten durchgeführt. Einzigartig war hier 1976 die 24-tägige Tour nach Amerika, bei der neben dem SV auch der TSV Bigge-Olsberg und eine Gruppe aus Paderborn über den großen Teich flogen.

Die Sportanlagen

Die Sportanlagen an der Jakobuslinde mit inzwischen einem Kunstrasenplatz (erbaut 2010) mit Tribüne (erbaut 2016), Naturrasenplatz (der im Sommer in einem Kunstrasenplatz umgebaut wird) mit Tribüne, einem Ascheplatz sowie einer Vier- und Dreifachturnhalle suchen ihresgleichen im Hochsauerlandkreis.

Ein Highlight war der Umbau des 1977 erbauten zweiten Ascheplatzes in einen Naturrasenplatz. Dieser wurde 1998 mit einem Spiel einer von Lars Radtke betreuten HSK-Auswahl gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, der mit Stefan Effenberg angetreten war, vor etwa 5000 Besuchern eingeweiht.

Ebenso die in Eigenleistung erbaute Tribüne, die im August 1983 mit dem Bezirksliga-Meisterschaftsspiel gegen den SV Thülen eingeweiht wurde. Vor über 1000 Besuchern war der Gast aus Thülen mit 4:1 siegreich. Erwähnenswert ist auch noch der Umbau des alten „Kackoraumes“ in einen modernen Gesellschaftsraum, der in „Zur Jakobuslinde“ umbenannt worden ist.

Bei all diesen Umbaumaßnahmen fehlte der sportliche Erfolg nicht. Nach mehreren vergeblichen Anläufen schaffte es die erste Mannschaft unter Trainer Stephan Vogel 2018, zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte in die Landesliga aufzusteigen. Hier haben sich die Jungs unter Trainer Stefan Fröhlich inzwischen etabliert.

Nach Platz 4 im Aufstiegsjahr liegt der SVB zur Winterpause auf dem 5. Tabellenplatz. Dazu Präsidiumsmitglied Jürgen Hillebrand: „Wir verfolgen das Ziel, am Fußballstandort Brilon nachhaltig Landesligafußball zu etablieren. Das soll gelingen durch eine optimale Ausbildung der Kinder und Jugendlichen, die dann das Gerüst unserer Seniorenmannschaften stellen.“