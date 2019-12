Superintendent Berk scheidet 2020 aus dem Amt

Auf der kommenden Frühjahrssynode des Evangelischen Kirchenkreises Wittgenstein, zu dem auch Winterberg gehört, wird das Amt des Superintendenten neu besetzt.

Amtsinhaber Stefan Berk wird sich nach 13 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl stellen. Das hatte Berk vor der jüngsten Herbstsynode dem Kreissynodalvorstand mitgeteilt. Er möchte sich beruflich neu orientieren.

Auf der Synode wurden auch die Haushaltszahlen des Kirchenkreises für das kommende Jahr dargelegt. Demnach erhalten die Gemeinden pro Gemeindeglied 44,93 Euro für ihre Arbeit. Laut Kirchenkreis ergibt sich diese Summe aus der Verteilmasse der Kirchensteuer-Einnahmen – nach Abzügen für Gehälter, Kreiskirchenamt, Diakonisches Werk, Kindergartenarbeit und das Abenteuerdorf Wittgenstein.

Was nach diesen Abzügen übrig bleibt, fließt zu 30 Prozent an den Kirchenkreis und zu 70 Prozent an die Kirchengemeinden. Der Ev. Kirchenkreis Wittgenstein zählt nach eigenen Angaben derzeit rund 32.000 Gemeindeglieder.